48 perce
Talicskában tolták az asszonyokat és szalmabálát gurigáztak a Falusi Olimpián – galériával, videóval
Asszonyt toltak, gumicsizmában, otthonkában szlalomoztak, szalmabálával gurigáztak, habot is vertek a falusi olimpia résztvevői Eperjesen. Mint ahogy az igazin, itt is a részvétel a lényeg. A családi nap elején a település büszkeségeit is kitüntették.
A hagyományok szerint a Király-tó mellett rendezték meg Eperjesen a családi nap programjait és a VIII. Falusi Olimpiát. A rendezvény idén is sok érdeklődőt vonzott, akik egész nap vidám és különleges programokon vehettek részt.
Akikre büszke Eperjes
A családi nap részeként adták át a település kitüntetéseit. A település díszpolgára az aranydiplomás Csombóné Szaniszló Margit biológia tanárt is, aki az Eperjesi Sárgahegyesi Általános Iskolában, majd Fábiánsebestyénen is tanított, és az Eperjesi Általános Iskola igazgatója is volt. A posztumusz díszpolgári címet pedig dr. Molnár Gyulának ítélte oda a képviselő-testület, aki egy évtizedig volt háziorvosa a településnek. Amikor elkerült a faluból, és a szentesi kórházban dolgozott, akkor is ápolta az eperjesiekkel a kapcsolatot. Véradásokat, véradóvacsorákat szervezett, tagja volt a vadásztársaságnak is.
Családi nap és falusi olimpia EperjesenFotók: Kovács Erika
Tavaly augusztus óta 4 baba született
Köszöntötték a legfiatalabb lakosokat is. Tavaly augusztus óta 4 gyermek született. A létszám jónak számít, volt olyan év is, amikor nem volt egy babájuk sem. Megható része volt az ünnepségnek Sutóczki Sándort és Masa Katalint, akik hatvan éve kötötték össze életük fonalát.
Délelőtt jótékonysági lángossütést, délután jótékonysági palacsintasütést is szerveztek. Az eperjesi lángos nagyon híres, felvették a helyi értéktárba is. A lángos és a palacsinta is becsületkasszás volt. A befolyt összeg az Eperjesi Gyermekekért Alapítvány céljait szolgálja.
Családi nap és falusi olimpia
– Idén hat csapat nevezett a falusi olimpiánkra. A mieink mellett jöttek szomszédos Gádorosról, Nagytőkéről, Derekegyházról, ezzel a két településsel vagyunk közös hivatalban. Érkezett csapat a testvértelepülésünkről, a Sopron környéki Fertőbozról is, ami 380 kilométerre van Eperjestől. Mi májusban jártunk náluk a bodzafesztiválon és elfogadták a meghívásunkat a falusi olimpiára – mondta Kabai Mátyás, Eperjes polgármestere.
A hat csapat vicces, de azért embert próbáló feladatokat kellett, hogy megoldjon, mert mi más is lehetett például az asszonytolás, ha nem az a versenyszám, ami a fentebb megjelölt két kategóriának is megfelel? A férfiaknak a csapat hölgytagját kellett talicskában tolni az akadálypályán. Szalmabálával is gurigáztak a csapatok, de volt olyan feladat, ahol otthonkát, gumicsizmát kellett ölteni, majd egy „katona” szalonnával a szájban szlalomozni a bálák között és a falatot egy nagy pohár vízzel le is kellett öblíteni. Habot is vertek és gumicsizmát is hajigáltak a résztvevők.