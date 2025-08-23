augusztus 23., szombat

Bence névnap

21°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Családi nap

1 órája

Talicskában tolták az asszonyokat és szalmabálát gurigáztak a Falusi Olimpián – galériával, videóval

Címkék#gumicsizma#szalmabála#családi nap

Asszonyt toltak, gumicsizmában, otthonkában szlalomoztak, szalmabálával gurigáztak, habot is vertek a falusi olimpia résztvevői Eperjesen. Mint ahogy az igazin, itt is a részvétel a lényeg. A családi nap elején a település büszkeségeit is kitüntették.

Kovács Erika

A hagyományok szerint a Király-tó mellett rendezték meg Eperjesen a családi nap programjait és a VIII. Falusi Olimpiát. A rendezvény idén is sok érdeklődőt vonzott, akik egész nap vidám és különleges programokon vehettek részt.

Családi nap volt Eperjesen.
Családi nap és falusi olimpia – mozgalmas napot tudhat maga mögött Eperjes. Fotó: Kovács Erika

Akikre büszke Eperjes

A családi nap részeként adták át a település kitüntetéseit. A település díszpolgára az aranydiplomás Csombóné Szaniszló Margit biológia tanárt is, aki az Eperjesi Sárgahegyesi Általános Iskolában, majd Fábiánsebestyénen is tanított, és az Eperjesi Általános Iskola igazgatója is volt. A posztumusz díszpolgári címet pedig dr. Molnár Gyulának ítélte oda a képviselő-testület, aki egy évtizedig volt háziorvosa a településnek. Amikor elkerült a faluból, és a szentesi kórházban dolgozott, akkor is ápolta az eperjesiekkel a kapcsolatot. Véradásokat, véradóvacsorákat szervezett, tagja volt a vadásztársaságnak is.

Családi nap és falusi olimpia Eperjesen

Fotók: Kovács Erika

Tavaly augusztus óta 4 baba született

Köszöntötték a legfiatalabb lakosokat is. Tavaly augusztus óta 4 gyermek született. A létszám jónak számít, volt olyan év is, amikor nem volt egy babájuk sem. Megható része volt az ünnepségnek Sutóczki Sándort és Masa Katalint, akik hatvan éve kötötték össze életük fonalát.

Délelőtt jótékonysági lángossütést, délután jótékonysági palacsintasütést is szerveztek. Az eperjesi lángos nagyon híres, felvették a helyi értéktárba is. A lángos és a palacsinta is becsületkasszás volt. A befolyt összeg az Eperjesi Gyermekekért Alapítvány céljait szolgálja.

Családi nap és falusi olimpia

– Idén hat csapat nevezett a falusi olimpiánkra. A mieink mellett jöttek szomszédos Gádorosról, Nagytőkéről, Derekegyházról, ezzel a két településsel vagyunk közös hivatalban. Érkezett csapat a testvértelepülésünkről, a Sopron környéki Fertőbozról is, ami 380 kilométerre van Eperjestől. Mi májusban jártunk náluk a bodzafesztiválon és elfogadták a meghívásunkat a falusi olimpiára – mondta Kabai Mátyás, Eperjes polgármestere.

A hat csapat vicces, de azért embert próbáló feladatokat kellett, hogy megoldjon, mert mi más is lehetett például az asszonytolás, ha nem az a versenyszám, ami a fentebb megjelölt két kategóriának is megfelel? A férfiaknak a csapat hölgytagját kellett talicskában tolni az akadálypályán. Szalmabálával is gurigáztak a csapatok, de volt olyan feladat, ahol otthonkát, gumicsizmát kellett ölteni, majd egy „katona” szalonnával a szájban szlalomozni a bálák között és a falatot egy nagy pohár vízzel le is kellett öblíteni. Habot is vertek és gumicsizmát is hajigáltak a résztvevők.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu