Talicskában tolták az asszonyokat és szalmabálát gurigáztak a Falusi Olimpián – galériával, videóval

Tavaly augusztus óta 4 baba született

Köszöntötték a legfiatalabb lakosokat is. Tavaly augusztus óta 4 gyermek született. A létszám jónak számít, volt olyan év is, amikor nem volt egy babájuk sem. Megható része volt az ünnepségnek Sutóczki Sándort és Masa Katalint, akik hatvan éve kötötték össze életük fonalát.

Délelőtt jótékonysági lángossütést, délután jótékonysági palacsintasütést is szerveztek. Az eperjesi lángos nagyon híres, felvették a helyi értéktárba is. A lángos és a palacsinta is becsületkasszás volt. A befolyt összeg az Eperjesi Gyermekekért Alapítvány céljait szolgálja.

Családi nap és falusi olimpia

– Idén hat csapat nevezett a falusi olimpiánkra. A mieink mellett jöttek szomszédos Gádorosról, Nagytőkéről, Derekegyházról, ezzel a két településsel vagyunk közös hivatalban. Érkezett csapat a testvértelepülésünkről, a Sopron környéki Fertőbozról is, ami 380 kilométerre van Eperjestől. Mi májusban jártunk náluk a bodzafesztiválon és elfogadták a meghívásunkat a falusi olimpiára – mondta Kabai Mátyás, Eperjes polgármestere.

A hat csapat vicces, de azért embert próbáló feladatokat kellett, hogy megoldjon, mert mi más is lehetett például az asszonytolás, ha nem az a versenyszám, ami a fentebb megjelölt két kategóriának is megfelel? A férfiaknak a csapat hölgytagját kellett talicskában tolni az akadálypályán. Szalmabálával is gurigáztak a csapatok, de volt olyan feladat, ahol otthonkát, gumicsizmát kellett ölteni, majd egy „katona” szalonnával a szájban szlalomozni a bálák között és a falatot egy nagy pohár vízzel le is kellett öblíteni. Habot is vertek és gumicsizmát is hajigáltak a résztvevők.