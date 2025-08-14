augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

34°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem ellenség

5 órája

Ezért ne irtsd ki ezt a gyömnövényt a kertből, akár aranyat is érhet

Címkék#nitrogéntartalom#csalán#gyomnövény

Sokan nem is sejtik, hogy a kert egyik legnagyobb értéke a lábuk előtt hever. A csalán nemcsak gyógyhatású növény, hanem a növénytermesztésben és a talaj javításában is nélkülözhetetlen szövetséges.

Maszlag Edina

Sokan gyomnövénynek tekintenek a csalánra, pedig a kert egyik legértékesebb kincse. Évezredek óta használják a gyógyászatban és a háztáji gazdálkodásban, hiszen levelei és szára tele vannak vassal, kalciummal, káliummal, magnéziummal, valamint A-, C- és K-vitaminnal. Magas fehérjetartalma miatt nemcsak a kertészek, hanem konyha és az állattartás szempontjából is értékes alapanyag.

Lamium album, közismert nevén fehér csalán vagy fehér szárított csalán, egy virágzó növény a családban
A csalán nemcsak gyógyhatású növény, hanem a kertben is igazi szövetséges. Fotó: Shutterstock

Csalán: a kert és az egészség zöld kincse

A Mindmegette szerint a csalánt napsütéses, száraz időben, lehetőleg virágzás előtt gyűjtsük. Ilyenkor a levelek hatóanyag-tartalma a csúcson van, a növény még zsenge, és a szúrós szőrök ellenére könnyebben kezelhető. 

Érdemes a csalánt mindig kesztyűben, forgalomtól távol gyűjtsük, majd frissen dolgozzuk fel vagy árnyékban szárítsuk, hogy megőrizzük tápanyagtartalmát.

A csalánból készült házi permetlé igazi bio csodaszer. Természetes tápoldat és kártevőűző is egyben. A nitrogénben ,vasban és mikroelemekben gazdag oldat serkenti a növények fejlődését, javítja vitalitásukat is, és segít megelőzni a tápanyaghiány okozta sárgulást. Elkészítése pofonegyszerű. Csak friss hajtásokra, vízre és néhány nap érlelésre van szükség. 

Használat előtt hígítani kell és nem ajánlott tűző napon és gyümölcsérés idején alkalmazni, mert a magas nitrogéntartalom felboríthatja a növények természetes fejlődési ciklusát.

Természetes növényerősítő és komposztgyorsító egyben

A csalán komposztgyorsítóként is kiváló, mivel magas nitrogéntartalma felgyorsítja az érési folyamatot. A Mindmegette szerint az apróra vágott hajtásokat rétegezzük barna anyagok közé. A komposzt ideális készítéséhez egy rész csalánhoz legalább két rész száraz anyagot érdemes adni, szükség esetén pedig hígított csalánlével nedvesíteni és tápanyaggal gazdagítani. Tudatos felhasználásával a csalán bőségesebb termést, egészségesebb növényeket és tápanyagban gazdag talajt biztosít vegyszerek nélkül.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu