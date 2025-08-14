14 perce
Ezért ne irtsd ki ezt a gyömnövényt a kertből, akár aranyat is érhet
Sokan nem is sejtik, hogy a kert egyik legnagyobb értéke a lábuk előtt hever. A csalán nemcsak gyógyhatású növény, hanem a növénytermesztésben és a talaj javításában is nélkülözhetetlen szövetséges.
Sokan gyomnövénynek tekintenek a csalánra, pedig a kert egyik legértékesebb kincse. Évezredek óta használják a gyógyászatban és a háztáji gazdálkodásban, hiszen levelei és szára tele vannak vassal, kalciummal, káliummal, magnéziummal, valamint A-, C- és K-vitaminnal. Magas fehérjetartalma miatt nemcsak a kertészek, hanem konyha és az állattartás szempontjából is értékes alapanyag.
Csalán: a kert és az egészség zöld kincse
A Mindmegette szerint a csalánt napsütéses, száraz időben, lehetőleg virágzás előtt gyűjtsük. Ilyenkor a levelek hatóanyag-tartalma a csúcson van, a növény még zsenge, és a szúrós szőrök ellenére könnyebben kezelhető.
Érdemes a csalánt mindig kesztyűben, forgalomtól távol gyűjtsük, majd frissen dolgozzuk fel vagy árnyékban szárítsuk, hogy megőrizzük tápanyagtartalmát.
A csalánból készült házi permetlé igazi bio csodaszer. Természetes tápoldat és kártevőűző is egyben. A nitrogénben ,vasban és mikroelemekben gazdag oldat serkenti a növények fejlődését, javítja vitalitásukat is, és segít megelőzni a tápanyaghiány okozta sárgulást. Elkészítése pofonegyszerű. Csak friss hajtásokra, vízre és néhány nap érlelésre van szükség.
Használat előtt hígítani kell és nem ajánlott tűző napon és gyümölcsérés idején alkalmazni, mert a magas nitrogéntartalom felboríthatja a növények természetes fejlődési ciklusát.
Természetes növényerősítő és komposztgyorsító egyben
A csalán komposztgyorsítóként is kiváló, mivel magas nitrogéntartalma felgyorsítja az érési folyamatot. A Mindmegette szerint az apróra vágott hajtásokat rétegezzük barna anyagok közé. A komposzt ideális készítéséhez egy rész csalánhoz legalább két rész száraz anyagot érdemes adni, szükség esetén pedig hígított csalánlével nedvesíteni és tápanyaggal gazdagítani. Tudatos felhasználásával a csalán bőségesebb termést, egészségesebb növényeket és tápanyagban gazdag talajt biztosít vegyszerek nélkül.
