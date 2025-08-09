augusztus 11., hétfő

Szegedi hírek

2025.08.09. 19:33

A Guinness-rekorder Csatai Gergő Kecskés napján bejelentette, hogy hamarosan új rekordot dönt

A Kecskés Napja idén is igazi családi fesztivállá varázsolta a Kecskési Művelődési Ház platánfás udvarát, ahol a helyi közösség együtt ünnepelte a telekosztás századik évfordulóját. A rendezvény sztárja Csatai Gergő, a Guinness-rekorder lufihajtogató volt, aki csukott szemmel és egy kézzel is elkápráztatta a közönséget. Bejelentette, hogy mire készül.

Berecz Blanka

Csatai Gergővel lett teljes a Kecskés Napja szombaton. A rendezvényt már negyedjére szervezték meg. A Kecskési Művelődési Ház árnyas, platánfás udvarában ünnepelték a telekosztás százéves évfordulóját. 1924-ben indult meg a területek felosztása, a hivatalos telepavatót pedig 1928. augusztus 12-én tartották. E dátumhoz igazítják minden évben az esemény időpontját, amely már igazi családi nappá nőtt, helyi csoportok és kiválóságok fellépéseivel, kézműves programokkal, civil szervezetek részvételével.

Csatai Gergő következő nagy dobására készül, lapunknak elárulta, mire. Fotó: Karnok Csaba. 

Csatai Gergő Guinness-rekorder a Kecskés napja sztárjai között

Az idei program legnépszerűbb résztvevője kétségkívül Csatai Gergő szegedi Guinness-rekorder lufihajtogató volt, aki látványos és meghökkentő módszerekkel varázsolt figurákat még az egyszerű lufikból is. Csukott szemmel, egy kézzel is ment neki. Majom, kutya, tehén is lett a lufikból, senki sem mehetett haza nélkülük. Bár a közönségnek szánt show teljesen lekötötte, fejében már a következő nagy cél járt. Lapunknak elárulta, hogy jövő márciusban egy újabb rekordot szeretne megugrani, az egy óra alatt készített legtöbb lufivirág kategóriában.

Csatai Gergő Guinness-rekorder a Kecskés napja sztárjai között

Fotók: Karnok Csaba

– Az a tervem, hogy több mint 300 lufivirágot hajtogatok 60 perc alatt. Ehhez 10 másodperc alatt kell elkészíteni egyet, nekem már sikerült 6 másodperc alatt is – tudtuk meg tőle. Hozzátette, hogy a rekordkísérlet jótékony célú lesz, a virágokat bárki megvásárolhatja majd, a bevételt nemes ügyre fordítja.

Gergő a kecskési fellépés után nem pihenhet, azonnal indult Nagylakra, hogy egy falunapon is szórakoztasson. Számomra ez nemcsak munka, hanem öröm is - mondta mosolyogva. 

Kecskés napján a Nem Adom Fel Alapítvány is kitelepült, ahol bárki kipróbálhatta, milyen érzés kerekesszékkel közlekedni. A rendezvényen sakkozni is lehetett, és természetesen az arcfestés és a tetoválás sem maradt el. Az idei kedvencek egyértelműen az unikornis és a kapibara minták voltak, a gyerekek szinte mindegyike azt választotta arcára. Az est fénypontja a Docpiano Band.

 

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
