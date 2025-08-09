1 órája
A Guinness-rekorder Csatai Gergő Kecskés napján bejelentette, hogy hamarosan új rekordot dönt
A Kecskés Napja idén is igazi családi fesztivállá varázsolta a Kecskési Művelődési Ház platánfás udvarát, ahol a helyi közösség együtt ünnepelte a telekosztás századik évfordulóját. A rendezvény sztárja Csatai Gergő, a Guinness-rekorder lufihajtogató volt, aki csukott szemmel és egy kézzel is elkápráztatta a közönséget. Bejelentette, hogy mire készül.
Csatai Gergővel lett teljes a Kecskés Napja szombaton. A rendezvényt már negyedjére szervezték meg. A Kecskési Művelődési Ház árnyas, platánfás udvarában ünnepelték a telekosztás százéves évfordulóját. 1924-ben indult meg a területek felosztása, a hivatalos telepavatót pedig 1928. augusztus 12-én tartották. E dátumhoz igazítják minden évben az esemény időpontját, amely már igazi családi nappá nőtt, helyi csoportok és kiválóságok fellépéseivel, kézműves programokkal, civil szervezetek részvételével.
Csatai Gergő Guinness-rekorder a Kecskés napja sztárjai között
Az idei program legnépszerűbb résztvevője kétségkívül Csatai Gergő szegedi Guinness-rekorder lufihajtogató volt, aki látványos és meghökkentő módszerekkel varázsolt figurákat még az egyszerű lufikból is. Csukott szemmel, egy kézzel is ment neki. Majom, kutya, tehén is lett a lufikból, senki sem mehetett haza nélkülük. Bár a közönségnek szánt show teljesen lekötötte, fejében már a következő nagy cél járt. Lapunknak elárulta, hogy jövő márciusban egy újabb rekordot szeretne megugrani, az egy óra alatt készített legtöbb lufivirág kategóriában.
Csatai Gergő Guinness-rekorder a Kecskés napja sztárjai közöttFotók: Karnok Csaba
– Az a tervem, hogy több mint 300 lufivirágot hajtogatok 60 perc alatt. Ehhez 10 másodperc alatt kell elkészíteni egyet, nekem már sikerült 6 másodperc alatt is – tudtuk meg tőle. Hozzátette, hogy a rekordkísérlet jótékony célú lesz, a virágokat bárki megvásárolhatja majd, a bevételt nemes ügyre fordítja.
Gergő a kecskési fellépés után nem pihenhet, azonnal indult Nagylakra, hogy egy falunapon is szórakoztasson. Számomra ez nemcsak munka, hanem öröm is - mondta mosolyogva.
Kecskés napján a Nem Adom Fel Alapítvány is kitelepült, ahol bárki kipróbálhatta, milyen érzés kerekesszékkel közlekedni. A rendezvényen sakkozni is lehetett, és természetesen az arcfestés és a tetoválás sem maradt el. Az idei kedvencek egyértelműen az unikornis és a kapibara minták voltak, a gyerekek szinte mindegyike azt választotta arcára. Az est fénypontja a Docpiano Band.
