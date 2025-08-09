A Guinness-rekorder Csatai Gergő Kecskés napján bejelentette, hogy hamarosan új rekordot dönt

– Az a tervem, hogy több mint 300 lufivirágot hajtogatok 60 perc alatt. Ehhez 10 másodperc alatt kell elkészíteni egyet, nekem már sikerült 6 másodperc alatt is – tudtuk meg tőle. Hozzátette, hogy a rekordkísérlet jótékony célú lesz, a virágokat bárki megvásárolhatja majd, a bevételt nemes ügyre fordítja.

Gergő a kecskési fellépés után nem pihenhet, azonnal indult Nagylakra, hogy egy falunapon is szórakoztasson. Számomra ez nemcsak munka, hanem öröm is - mondta mosolyogva.

Kecskés napján a Nem Adom Fel Alapítvány is kitelepült, ahol bárki kipróbálhatta, milyen érzés kerekesszékkel közlekedni. A rendezvényen sakkozni is lehetett, és természetesen az arcfestés és a tetoválás sem maradt el. Az idei kedvencek egyértelműen az unikornis és a kapibara minták voltak, a gyerekek szinte mindegyike azt választotta arcára. Az est fénypontja a Docpiano Band.