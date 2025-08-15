6 órája
Varázslatos éjszaka, titkos ösvények: éjjeli kalandra hív az ópusztaszeri labirintus
Szombaton nonstop nyitvatartással és különleges éjszakai plusz programokkal várja vendégeit az ópusztaszeri Csillagösvény Labirintus. Varázslatos éjszaka, és egyebek közt pónilovaglás, tűzzsonglőr és jósnő is várja a kikapcsolódni vágyókat.
A 15 éves ópusztaszeri Csillagösvény Labirintus a maga nemében a harmadik legnagyobb a világon: 2 és fél hektáron, 3 és fél kilométer hosszan kanyarog sövényfala. A látogatókat korosztályuknak és érdeklődésüknek megfelelő különböző tematikájú kérdéssorok segítik a helyes út megtalálásában. A szórakozást persze nemcsak maga a labirintus szolgálja, hanem jó néhány egyéb kikapcsolódást nyújtó élményelem, például átlátszó labirintus, logikai játékok, 3 emelet magas hálós mászóka, népi játszótér és homokozógyár. Varázslatos éjszaka is vár a vendégekre.
Párakapuk
Ugyanakkor itt tapasztalatok szerint nem az augusztus a fő szezon, hiszen a rekkenő hőségben nem mindenki szeret barangolni a kacskaringós ösvényeken. A nagy meleg enyhítésére több helyen párakapukat szereltek fel, melyek frissítőként szolgálnak útközben a barangolás során.
Varázslatos éjszaka
A szervezők kitalálták, hogy minden hónapban legyen egyszer egy éjszakai nyitvatartás, amikor kellemesen hűvös a levegő. A következő ilyen éjszakai labirintusozás éppen a mostani hétvégén, augusztus 16-án, szombaton lesz, ráadásul szenzációs programokkal – árulta el Gergely Gábor, a labirintus tulajdonosa.
Ami a napijeggyel igénybe vehető programot illeti, országosan is egyedi vállalkozás a mostani, hiszen non-stop nyitva lesz, szombat reggel 9-től ezúttal nem csak este 11-ig, hanem vasárnap 19 óráig.
A megszokott lehetőségek mellett szombaton délután a gyerekek lovagolhatnak póniháton, és meg is simogathatják Smilet, este tűzzsonglőr színesíti a programot, Szilágy Annamária, a Szegedi Nemzeti Színház kiváló művésznője pedig jósdát nyit és mesét mond. Végül tábortűz és muzsika koronázza meg az este hangulatát – tudtuk meg.
Ez a négyfős csapat szívét lelkét beleteszi a készítésébe: itt kapható a legjobb limonádé Szegeden
Különleges családi fotót posztolt Ördög Nóra, három generáció egy képen