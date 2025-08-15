augusztus 15., péntek

Egész éjjel nyitva

1 órája

Varázslatos éjszaka, titkos ösvények: éjjeli kalandra hív az ópusztaszeri labirintus

Címkék#labirintus#Csillagösvény#Ópusztaszer

Szombaton nonstop nyitvatartással és különleges éjszakai plusz programokkal várja vendégeit az ópusztaszeri Csillagösvény Labirintus. Varázslatos éjszaka, és egyebek közt pónilovaglás, tűzzsonglőr és jósnő is várja a kikapcsolódni vágyókat.

Szabó Imre

A 15 éves ópusztaszeri Csillagösvény Labirintus a maga nemében a harmadik legnagyobb a világon: 2 és fél hektáron, 3 és fél kilométer hosszan kanyarog sövényfala. A látogatókat korosztályuknak és érdeklődésüknek megfelelő különböző tematikájú kérdéssorok segítik a helyes út megtalálásában. A szórakozást persze nemcsak maga a labirintus szolgálja, hanem jó néhány egyéb kikapcsolódást nyújtó élményelem, például átlátszó labirintus, logikai játékok, 3 emelet magas hálós mászóka, népi játszótér és homokozógyár. Varázslatos éjszaka is vár a vendégekre.

Vár Csillagösvény Labirintus.
Varázslatos éjszaka lesz szombaton az ópusztaszeri Csillagösvény Labirintusban. Fotó: DM

Párakapuk

Ugyanakkor itt tapasztalatok szerint nem az augusztus a fő szezon, hiszen a rekkenő hőségben nem mindenki szeret barangolni a kacskaringós ösvényeken. A nagy meleg enyhítésére több helyen párakapukat szereltek fel, melyek frissítőként szolgálnak útközben a barangolás során.

Varázslatos éjszaka

A szervezők kitalálták, hogy minden hónapban legyen egyszer egy éjszakai nyitvatartás, amikor kellemesen hűvös a levegő. A következő ilyen éjszakai labirintusozás éppen a mostani hétvégén, augusztus 16-án, szombaton lesz, ráadásul szenzációs programokkal – árulta el Gergely Gábor, a labirintus tulajdonosa.

Ami a napijeggyel igénybe vehető programot illeti, országosan is egyedi vállalkozás a mostani, hiszen non-stop nyitva lesz, szombat reggel 9-től ezúttal nem csak este 11-ig, hanem vasárnap 19 óráig.

 A megszokott lehetőségek mellett szombaton délután a gyerekek lovagolhatnak póniháton, és meg is simogathatják Smilet, este tűzzsonglőr színesíti a programot, Szilágy Annamária, a Szegedi Nemzeti Színház kiváló művésznője pedig jósdát nyit és mesét mond. Végül tábortűz és muzsika koronázza meg az este hangulatát – tudtuk meg.

 

 

