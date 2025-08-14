augusztus 14., csütörtök

Csongrádi Borfesztivál

1 órája

Indul a hatalmas buli Csongrádon, mutatjuk a fellépőket, akiket nem érdemes kihagyni

Címkék#Csongrádi Fúvószenekar#Csongrádi Borfesztivál#Punnany Massif

Már minden készen áll, hogy Csongrád idén is nagyot szóljon. A Csongrádi Borfesztivál négy napon át kínál finom borokat, ínycsiklandó ételeket, koncerteket és színes programokat kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Maszlag Edina

Már napok óta nagy a sürgés-forgás Csongrád főutcáján, hiszen közeleg az év egyik legnagyobb bulija. Csütörtök este startol a 27. Csongrádi Borfesztivál, ahol négy napon át bor, zene és jókedv veszi át a főszerepet.

Hamarosan kezdődik a Csongrádi Borfesztivál.
Pezsgő hangulat és helyi borok várják a kilátogatókat a 27. Csongrádi Borfesztiválon. Fotó: DM

Forgalomkorlátozások a Csongrádi borfesztivál idején

A Művelődési Központ és Városi Galéria Facebook-posztjában hívta fel a figyelmet a rendezvény miatti lezárásokra, amely a napokban több ütemben valósult meg. Kérik az érintett utcák lakóit, hogy az ingatlanjaik előtti kapubejárókban parkoljanak. Az útlezárásokat a rendezvény után, hétfőn 18 órakor oldják majd fel. 

Szakmai nap

A Csongrádi Borfesztivál szakmai napján a borászok és szőlőtermesztők testközelből láthatták a legújabb szőlészeti gépeket és növényvédelmi trükköket. A napot izgalmas előadások és kötetlen beszélgetések tették teljessé, remek lehetőséget adva az ötlet- és tapasztalatcserére.

Bor, gasztronómia és kézműves kincsek

A Csongrádi Borfesztiválon helyi és környékbeli pincészetek borai, ínycsiklandó ételek és kézműves különlegességek várják a látogatókat, miközben élőzene és gyerekprogramok fokozzák a hangulatot. 

A rendezvényen borok, pálinkák, sörök, finomságok és kézműves vásár mellett vidámpark, lufi és arcfestés is szórakoztatja a kicsiket és nagyokat.

 Ezen kívül pedig, ahogy eddig minden évben ásványbörze, vidámpark és több mint százféle társasjáték várja a kilátogatókat. 

Zene és szórakozás négy napon át

Csütörtöktől vasárnapig pezsegni fog Csongrád a 27. borfesztiválon, ahol a bor mellé most is bőven jut zene, tánc és jókedv. 

A rendezvény a Csongrádi Fúvószenekarral nyit, aztán jön a 4S Street és Tim Honks, pénteken pedig a Punnany Massif pörgeti fel a hangulatot. Szombaton Mága Ernő és a Margaret Island hoz felejthetetlen élményt, a koncertek után az utcabál pedig hajnalig tart. 

A rendezvény záró napján pedig a Csongrádi Fúvószenekartól az Alföld Néptáncegyüttesig igazi kulturális kavalkád vár.

 

 

