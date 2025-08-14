1 órája
Indul a hatalmas buli Csongrádon, mutatjuk a fellépőket, akiket nem érdemes kihagyni
Már minden készen áll, hogy Csongrád idén is nagyot szóljon. A Csongrádi Borfesztivál négy napon át kínál finom borokat, ínycsiklandó ételeket, koncerteket és színes programokat kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Már napok óta nagy a sürgés-forgás Csongrád főutcáján, hiszen közeleg az év egyik legnagyobb bulija. Csütörtök este startol a 27. Csongrádi Borfesztivál, ahol négy napon át bor, zene és jókedv veszi át a főszerepet.
Forgalomkorlátozások a Csongrádi borfesztivál idején
A Művelődési Központ és Városi Galéria Facebook-posztjában hívta fel a figyelmet a rendezvény miatti lezárásokra, amely a napokban több ütemben valósult meg. Kérik az érintett utcák lakóit, hogy az ingatlanjaik előtti kapubejárókban parkoljanak. Az útlezárásokat a rendezvény után, hétfőn 18 órakor oldják majd fel.
Szakmai nap
A Csongrádi Borfesztivál szakmai napján a borászok és szőlőtermesztők testközelből láthatták a legújabb szőlészeti gépeket és növényvédelmi trükköket. A napot izgalmas előadások és kötetlen beszélgetések tették teljessé, remek lehetőséget adva az ötlet- és tapasztalatcserére.
Bor, gasztronómia és kézműves kincsek
A Csongrádi Borfesztiválon helyi és környékbeli pincészetek borai, ínycsiklandó ételek és kézműves különlegességek várják a látogatókat, miközben élőzene és gyerekprogramok fokozzák a hangulatot.
A rendezvényen borok, pálinkák, sörök, finomságok és kézműves vásár mellett vidámpark, lufi és arcfestés is szórakoztatja a kicsiket és nagyokat.
Ezen kívül pedig, ahogy eddig minden évben ásványbörze, vidámpark és több mint százféle társasjáték várja a kilátogatókat.
Zene és szórakozás négy napon át
Csütörtöktől vasárnapig pezsegni fog Csongrád a 27. borfesztiválon, ahol a bor mellé most is bőven jut zene, tánc és jókedv.
A rendezvény a Csongrádi Fúvószenekarral nyit, aztán jön a 4S Street és Tim Honks, pénteken pedig a Punnany Massif pörgeti fel a hangulatot. Szombaton Mága Ernő és a Margaret Island hoz felejthetetlen élményt, a koncertek után az utcabál pedig hajnalig tart.
A rendezvény záró napján pedig a Csongrádi Fúvószenekartól az Alföld Néptáncegyüttesig igazi kulturális kavalkád vár.
