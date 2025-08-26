Állj meg egy percre a SZIN-en! Szuper nyeremények várnak rád a Délmagyarország standjánál

A korábbi programok népszerűségére való tekintettel a kiadó újra megrendezi az állásbörzét. Ez alkalommal a SZIN-en segít a fiataloknak és a munkavállalóknak eligazodni a munkaerőpiacon a Hova? Tovább! Délmagyarország Állásbörze és Felnőttképzési Expó. A látogatók betekinthetnek a képzési lehetőségekbe, előzetesen tájékozódhatnak azokról a cégekről és intézményekről, amelyek augusztus 27. és 30. között várják majd őket a teljes állásbörzén.

Délmagyarország Állásbörze a SZIN-en: karrier és stílus egy helyen. Archív Fotó: Karnok Csaba

Délmagyarország Állásbörze kínálata a Hova? Tovább! Jövőkalauz kiadványban

– A célunk ezúttal is az, hogy a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldala könnyebben egymásra találjon. Éppen ezért kibővítjük a karriertanácsadásról szóló programunkat, kérésünkre még több cég készül ilyen lehetőséggel. Legutóbb kígyózó sorok álltak a tanácsadópont előtt – mondta el Gombár Gabriella, a Mediaworks Hungary Zrt. értékesítési vezetője.

A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fő támogatásával megvalósuló rendezvényre külön kiadvánnyal is készül a Délmagyarország. A SZIN-re kilátogatók így első kézből ismerkedhetnek meg a Hova? Tovább! Jövőkalauz kiadvánnyal is, amely összefoglalja az állásbörze állás- és képzési kínálatát. A fesztiválon megszerezhető újság szeptemberben a Délmagyarország napilap előfizetőihez is eljut.

Stílusos megjelenést és nagyszerű nyereményeket kínál az állásbörze

A kitelepülésen nyereményjátékban vehetnek részt az érdeklődők, mely regisztrációhoz kötött. A nap folyamán kisebb ajándékokat is lehet nyerni. A főnyeremény pedig nem más, mint egy jövő évi, 2026-os SZIN-bérlet vagy pedig egy wellness-voucher. Az expó igazodik a fesztiválhangulathoz, hiszen most kozmetikus és fodrász standot is igénybe vehetnek azok, akik hangulathoz illő megjelenéssel szeretnének vonulni a vörös szőnyegen.

Ha tehát a bulik közben szeretnél egy kis iránymutatást kapni a karrieredhez, keresd a Délmagyarország Hova? Tovább! standját a SZIN-en minden nap 14 és 22 óra között.