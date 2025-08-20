augusztus 20., szerda

Visszaemlékezés

19 perce

Amikor még az idő állt – Urbex-időutazás a csongrádi Diana Technikum múltjába (fotók)

Címkék#urbex#Csongrád#Diana Fegyvertechnikai Technikum

Vannak épületek, amelyek falai között nemcsak téglák, hanem történetek is rejlenek. A Diana Fegyvertechnikai Technikum és Kollégium ma már modern, ragyogó homlokzattal, korszerű tantermekkel és jövőbe mutató funkciókkal várja a diákokat. De volt idő, amikor az omladozó vakolat, a nyikorgó ajtók és a poros folyosók meséltek a múltról.

repedezett falak, amelyeken még ott kísért a régi idők árnyéka
Delmagyar.hu

Mielőtt 2021-ben bejelentették a hatalmas átalakítást – amikor a döntés megszületett, hogy itt jön létre a Diana Fegyvertechnikai Technikum –, egy lelkes urbexes felfedezőcsapat belépett az épületbe. Nem vandál módjára, hanem tisztelettel: hogy megörökítsék az elmúlás és a várakozás csendjét.

Urbex fotón a Diana Fegyvertechnikai Technikum omladozó folyosója a felújítás előtti időkből.
Urbex fotón a Diana Fegyvertechnikai Technikum omladozó folyosója a felújítás előtti időkből. Fotó: Dragon Urbex/ Facebook

Urbex felfedezés a Diana Fegyvertechnikai Technikum elhagyatott falai között

A képeken ott van minden: a repedezett falak, amelyeken még ott kísért a régi idők árnyéka. A hosszú, sötét folyosók, amelyek mintha visszhangozták volna a hajdani diákok lépteit. A kopott táblák, a bedőlt székek, a félhomályba borult tantermek, ahol az idő tényleg megállt.

Így nézett ki a Diana Fegyvertechnikai Technikum a felújítás előtt – Urbex képek a múltból

Fotók: Dragon Urbex/ Facebook

És ma? Ma ugyanazok a falak már új életre keltek. A poros csarnokok helyén fényes laborok állnak, a düledező kollégiumi szobák helyett modern közösségi terek várják a diákokat. Az országosan egyedülálló intézményben fegyvergyártó szaktechnikusokat és fegyveroptikai szaktechnikusokat képeznek, sőt, a kecskeméti egyetemmel való együttműködés révén a továbbtanulás is biztosított: a Csongrádon végzett diákok fegyvertervező és -gyártó mérnök szakirányon folytathatják tanulmányaikat.

 

