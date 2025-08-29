Meddig juthatsz el az elektromos autóval? Egy szegedi kereskedő elárulta a titkot

Az elektromos autók térhódítása egyre érezhetőbb Magyarországon, de a hosszabb távú utazások még mindig fejtörést okozhatnak. Egy szegedi autókereskedő szerint bár spórolni lehet az üzemanyagon, de nem árt számolni a töltési időkkel és az infrastruktúra korlátaival. Mutatjuk, mire képes az elektromos autó hatótávja. Kiderül, hogy vajon eljuthatunk-e az elektromos autóval Horvátországba, vagy más külföldi helyekre.

Utánajártunk, hogy érdemes-e az elektromos autó hatótávjával bevállalni egy-egy hosszabb utat. Illusztráció: Szakony Attila / MW

Elektromos autó hatótáv – meddig mehetünk vele?

– A hosszabb utakra indulóknak érdemes kalkulálni a plusz töltésekkel. Egy 1000 kilométeres út során akár két extra töltésre is szükség lehet, ami töltésenként 30-40 percet jelent - tudtuk meg Paragi Norberttől.

A hatótáv a hosszabb utaknál válik igazán kulcsfontosságúvá. Az elektromos autók többsége autópályán akár 20-30 százalékot is veszít a hatótávból, ezért fontos előre megtervezni a megállóhelyeket. Bár Nyugat-Európában a töltőhálózat viszonylag kiépített, de a déli úticélokat megközelítve, például útban Montenegró vagy Albánia felé, már jóval kevesebb az elektromos autó töltő, és mivel kevés van belőlük, zsúfoltak is. Ám a felszereltebb és újabb modellek már segítenek a tervezésben. A navigáció megmutatja, hol érdemes megállni tölteni. Az egyszerűbb és régebbi modelleknél viszont minden úticélt és töltési lehetőséget előre át kell gondolni.

– Ha az autó képes a 400-500 kilométeres táv megtételére, azzal el lehet indulni, de a rövidebb hatótávú, és régebbi, 8-10 éves modellekkel senki sem merné bevállalni a hosszabb utakat - tette hozzá.

Az otthoni töltés, különösen ha napelemmel történik, rendkívül olcsó, nagyjából 200 forint/kilowatt áron. Még a közterületi töltők sem jelentenek drámai kiadást, és összességében így is olcsóbb a villanyautó használata, mint a hagyományos benzines járműveké. A BYD, a Tesla, a BMW, és a felsőbb kategóriás elektromos autók szinte mindegyike képes a hosszabb hatótávra, de töltés nélkül senki sem úszhatja meg az oda-vissza utat.

Töltő típusok, melyik mire jó

Ha az autó kényelmes hatótávját megközelítő, vagy azt meghaladó távolságra megyünk, akkor útközben szükség lehet az autópályák és főbb utak mentén található, utazást segítő töltőkre. Ezek minden esetben nagy teljesítményű (legalább 40 kW, de egyre gyakrabban 150-350 kW) úgynevezett villámtöltők vagy ultra töltők. Többnyire egyenáramú (DC), 44-50 kW teljesítményű CHAdeMO vagy CCS csatlakozóval rendelkeznek. Ezeken a töltőkön ideális esetben nem kell 18-30 percnél több időt eltölteni, hogy tovább tudjunk indulni egy újabb 250-300 km-es szakaszra, hiszen ezalatt elfogadható mennyiségű energia tölthető az autóba. Az úti célra megérkezve az autót érdemes úgynevezett célállomás töltőre tenni, hiszen dolgunk végeztével újra teletöltött akkumulátorral indulhatunk vissza vagy a következő helyszínre. A célállomás töltők kis teljesítményű, Magyarországon többnyire 22 kW-os AC töltők.