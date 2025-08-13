augusztus 14., csütörtök

Urbex

15 órája

Egykor nyüzsgő élet központja volt, ma a pókok uralják a vendégteret – galériával

Címkék#Csongrád-Csanád vármegye#évtized#enyészet#épület#csárda

Egy Csongrád-Csanád vármegyei, évtizedek óta elhagyatott csárda ma is a múlt hangulatát idézi. A porlepte konyha és a titkokat rejtő pince halkan mesél az elhagyatott vendéglátóhelyről.

Delmagyar.hu

Csongrád-Csanád vármegye egyik félreeső helyén áll egy idő által megsebzett, több évtizede magára hagyott csárda, amely valaha a környék egyik legforgalmasabb pihenőhelye lehetett. Az egyik Facebook-csoportban bukkant fel egy bejegyzés, amely rengeteg képet fed fel az elhagyatott vendéglátóhelyről. 

Elhagyatott vendéglátóhely Csongrád-Csanád vármegye mélyén.
Szinte megállt az idő ezen az elhagyatott vendéglátóhelyen, mindent hátrahagytak. Fotó: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában

Elhagyatott vendéglátóhely: finom ételek és jó hangulat helyett csak az enyészet látszik

Egykor pezsgő élet és finom illatok lengték be a vendégteret, most azonban csak a pókok és az enyészet lett az úr.  A konyhában még mindig ott sorakoznak a porlepte edények és rozsdásodó főzőeszközök, mintha a szakács csak egy pillanatra lépett volna ki, és soha nem tért volna vissza. A vendégtérben a kopott asztalok és székek némán őrzik a hajdani mulatságok emlékét, miközben az omladozó falak között a csend az úr. A pince sötétjében pedig poros ládák rejtőznek, amelyek talán máig titkokat őriznek az egykori vendégek történeteiből.

Elhagyatott vendéglátóhely Csongrád-Csanád vármegye szívében

Fotók: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában

Rengeteg elhagyatott épület áll Csongrád-Csanád vármegyében

Nemrégiben írtunk az Alföld szívében, Csongrád-Csanád megyében álló elhagyott, borostyánnal benőtt villáról, amely mára az urbex rajongóinak egyik titkos felfedezőpontja lett. Az egykor impozáns épület ma a természet és az idő könyörtelen munkájának lenyomatát hordozza.

De van Szegeden is elhagyatott épület, amely szintén több éve vagy évtizede áll magányosan a Tisza-parton, Újszeged csendes oldalán, a fák árnyékában megbújva egy különös, évek rágta épület. Egykor pezsgő élet helyszíne volt a folyóparti komplexum, most az enyészet vette át a helyét. További cikkeket a témában ide kattintva olvashat. 

Mi is az urbex?


 

Az URBEX, vagyis az urban exploration nemcsak kaland, hanem dokumentáció. Az elhagyott helyek bejárása lehetőséget ad arra, hogy megőrizzük azokat a történeteket, amelyeket a történelemkönyvek nem írnak le. Az ilyen tanyák sorsán keresztül az alföldi vidék átalakulását, a falvak elnéptelenedését és a hagyományos életmód lassú eltűnését követhetjük nyomon. A képek mindezt érzékletesen mutatják be: a természet visszahódítja, amit az ember egykor megművelt.

 

