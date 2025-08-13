Egykor nyüzsgő élet központja volt, ma a pókok uralják a vendégteret – galériával

Csongrád-Csanád vármegye egyik félreeső helyén áll egy idő által megsebzett, több évtizede magára hagyott csárda, amely valaha a környék egyik legforgalmasabb pihenőhelye lehetett. Az egyik Facebook-csoportban bukkant fel egy bejegyzés, amely rengeteg képet fed fel az elhagyatott vendéglátóhelyről.

Szinte megállt az idő ezen az elhagyatott vendéglátóhelyen, mindent hátrahagytak. Fotó: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában

Elhagyatott vendéglátóhely: finom ételek és jó hangulat helyett csak az enyészet látszik

Egykor pezsgő élet és finom illatok lengték be a vendégteret, most azonban csak a pókok és az enyészet lett az úr. A konyhában még mindig ott sorakoznak a porlepte edények és rozsdásodó főzőeszközök, mintha a szakács csak egy pillanatra lépett volna ki, és soha nem tért volna vissza. A vendégtérben a kopott asztalok és székek némán őrzik a hajdani mulatságok emlékét, miközben az omladozó falak között a csend az úr. A pince sötétjében pedig poros ládák rejtőznek, amelyek talán máig titkokat őriznek az egykori vendégek történeteiből.