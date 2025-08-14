Hamarosan kiderül, hová költözik Szeged új kézműves péksége

Néhány év alatt Szeged egyik legsikeresebb kisvállalkozásává nőtte ki magát az Emmarozs. A kézműves kovászos pékség, kávézó és bisztró első üzlete a Covid alatt nyitott meg a Mérey utcában, és hamar a város legszínvonalasabb ilyen típusú vendéglátóhelyeként lett ismert. A mai napig dugig van reggelenként, legyen akár hétköznap vagy hétvége. Nem véletlen, hogy a sikert meglovagolva később további két üzletet is nyitottak.

Alig egy évvel az újszegedi bisztró után újabb üzletet nyit az Emmarozs Szegeden. Fotó: DM

Egy tágas, hatalmas udvarral rendelkező bisztrót Újszegeden és egy kis mintaboltot a Cédrusliget lakóparkban.

Emmarozs: új pékség nyílik Szegeden

A fejlődés pedig úgy tűnik, nem állt meg. Míg sok vendéglátóhely lehúzza a rolót a városban, a kézműves péksüteményeket kínáló reggelizőhely lánc tovább bővül a városban. Már keresik az alkalmazottakat az új helyre, mely Café Emmarozs Trinity néven nyit hamarosan. Hogy hol, arról egyelőre nincsenek információk. Vajon a belváros pezsgő utcáit választják, netán a népszerű egyetemvárosi vagy a nyugodt kertvárosi negyedeket célozzák meg?