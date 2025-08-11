Tizedjére találkoztak az erdőközi iskolások, de új szintre lépnének: szeretnék, ha többen megismernék a tanyasi iskolai életet– videóval, galériával

A Sándorfalváról az erdőközi iskolások randijára igyekvő Marikával a buszról leszállva együtt tapostuk az utat, a homok fogta a lábunkat. Közben mutatta, ők arra laktak és jókat hűsöltek a suli közelében fekvő erdőben. A Gáll Szabolcs káplán celebrálta mise végére értünk az iskolaudvarra, akkor már Nagy Sándor kisteleki polgármester beszélt, de nem politikusként, hanem mint szomszéd, 16 éve él közeli tanyáján. Akkor még ő sem sejtette, hogy jövőre már erdőközi nap lehet az esemény neve.



A tizedeik erdőközi találkozó után jövőre az első erdőközi nap jön? Fotó: Imre Péter

Köszönet és faültetés

Nagy Sándor erdőközi lakosként köszönte meg a szervezőnek, Rozsnyai Erzsébetnek, Böbinek, hogy már 10 éve „összetrombitálja” az iskola egykori diákjait. Az oklevelet később minden résztvevő aláírta – biztosan örök emlék marad számára. Ezt követte a jubileum alkalmából az aprócska tiszafa elültetése, amiben Nagy Sándoron kívül polgármester kollégája, a balástyai Ujvári László is tevőlegesen segédkezett. Talán hangsúlyozni sem kellene, mindketten borral érkeztek a vendégségbe, a résztvevők pedig süteménnyel és pálinkával.

Jövőre erdőközi nap?

A népes társaság – harmincöten, negyvenen lehettünk – az ebédre várva sztorizott, emlékezett, nosztalgiázott. Az aláfestő zenét pedig Balástya legendája, a helyi rendezvényeken már közel 70 éve zenélő Berkes Antal, Tóni bácsi szolgáltatta. Mielőtt az asztalra került volna a vadászok főzte csontleves hússal, zöldségekkel és az őzpörkölt Rozsnyai Erzsébet szólt diáktársaihoz és a vendégekhez.

– Biztosan emlékeztek, hogy az első találkozókon legalább százan voltunk, azóta sokan „elmúltak”, meghaltak vagy betegség miatt nem tudtak eljönni. De most is itt vagyunk, mert közösséget alkotunk, annak idején is összetartó volt a környék, Erdőköz, mindenben segítettek egymásnak az itt élők. Ezért is gondoltam arra, hogy 2026-tól ez az esemény lehetne erdőközi nap, hogy a közelben élők, illetve a kíváncsiak is bejöhessenek megnézni, hogyan nézett ki anno egy tanyai iskola, milyen épületek egészítették ki – mondta Böbike.

– Tudom, milyen közösséget alkotnak a tanyai iskolák tanulói és családjai, én is ilyenbe jártam, az alsó-gajgonyai általános iskolába, ott tanítottak a számolásra és a betűvetésre. Ezek a tanintézmények – Balástyán nyolc volt, és nincs mindegyik olyan jó állapotban, mint az erdőközi – a környék kulturális központjai is voltak, és a jelenben is lehetnének hasonlók, hiszen több fiatal költözött tanyákra az elmúlt években – mondta Ujvári László. Emlékeztetett arra is, hogy már a tizedik találkozón lehetnek jelen, és Erzsébet szervezőkészségében bízva jó ötletnek tartotta az erdőközi napot, kijelentve: megvalósítását a balástyai önkormányzat is segít majd. Hasonlóan nyilatkozott Nagy Sándor, valamint Csáki Anita, a Móra Ferenc Vadásztársaság elnöke, önkormányzati képviselő is. Utóbbi közölte: az ötlet azért is telitalálat, mert az épület jövőre lesz 100, a vadásztársaság pedig 2027-ben 60 éves.