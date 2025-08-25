Stelázsit keresnek! Hihetetlen, milyen tárgyakat várnak a balástyai falunapra

Szeptember végén rendezik meg Balástyán a XXV. Falunapok, Zöldség és Virágfesztivált, melyre a szervezők még mindig várják a falunap kiállításának a berendezéséhez a felajánlásokat. Például régi stílusú bontott ajtót, ablakot, ami elsősorban tanyaépületből származik, továbbá régi kétágú falétra, stelázsi, fából készült talicska és kocsikerék is szükséges a bemutatóhoz. Ezért arra kérik azokat, akiknek van ilyen eszköze, tárgya jelentkezzen a Gémes Eszter Községi Könyvtárban, és vigyen vagy küldjön róla fotót. Ezeket a tárgyakat a falunapokra kölcsönkérik, de utána természetesen visszaadják tulajdonosának.

A falunap mindig népszerű és sikeres rendezvény Balástyán. Fotó: Imre Péter

Falunap: érkeznek a tárgyak

Tóth Szilvia művelődésszervezőt, könyvtárvezetőt arról kérdeztük, mennyi felajánlás érkezett eddig?

– Sokan jelentkeztek már, érkeztek a felajánlások, kijelenthetjük: megmozdult és összefogott a falu. Létra, dézsa, teknő és talicska már van elég, viszont stelázsit és kocsikereket még várnánk, de utóbbi igaz a bontott, régi tanyából származó ajtóra és ablakra is – sorolta a szakember. Hozzátette: várják még az alkotásokat, rajzokat a Milyen lesz Balástya 100 év múlva? című pályázatra.

Balástya 75 éves

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy Balástya idén ünnepli 75. születésnapját, hiszen, több más településhez hasonlóan 1950-ben lett önálló község. Területét Balástya, Gajgonya kapitányságokból, valamint Őszeszék és Fehértó kapitányság nagy részéből alakították ki. A falunapokon fotókiállítással akarnak emlékezni az elmúlt 75 évre, ezért arra kérik azokat, akiknek van közéleti fotója, gazdálkodással kapcsolatos fényképe az elmúlt időszakból, illetve a falunapok kezdeti kiállításairól, az vigye be szkennelésre a könyvtárba. Jelentkezés és egyeztetés a Gémes Eszter Községi Könyvtárban személyesen vagy a 30/413-0075-ös telefonszámon.