Nem akárki lép színpadra a tiszaszigeti falunapon, mutatjuk a programot

Falunap lesz szombaton Tiszaszigeten. Változatos programokkal várják a helybelieket. Sztárvendég is érkezik a falunapra.

Imre Péter

Szombaton falunap, vasárnap horgászverseny és szentmise lesz Tiszaszigeten – tudtuk meg Ferenczi Ferenc polgármestertől.

Vastag Tamás mosolyog, aki Tiszaszigeten lép fel majd a falunapon.
Falunap Tiszaszigeten: változatos programokkal és koncertekkel várják a közönséget, még Vastag Tamás is fellép. Fotó: Bors 

Falunapot tartanak Tiszaszigeten

A falunap 14 órakor kezdődik, a gyerekeket többek között ugrálóvárral várják a Szent Antal téren, de a felnőtteknek is készülnek programokkal, például kirakodóvásárral, nemzetközi néptánctalálkozóval és Vastag Tamás 21 órakor kezdődő koncertjével. 

A napot retró diszkó zárja Dj Edgarral. 

– Mindig igyekszünk színes, változatos műsorral készülni rendezvényeinken, szerintem most is megtalálja mindenki azt, amivel kikapcsolódhat, például megkóstolhatja kedvenc ételét, hiszen a civil szervezeteink ezúttal is főznek, a Szigeti Főzőfesztivál keretében. Ennek már több éves hagyománya van – mondta el a település első embere.

 

