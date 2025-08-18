A Szőke Tisza hajó utolsó pillanatait örökítette meg a népszerű magyar sorozat – videóval

A mai 40-es, 50-es korosztály két sorozaton nőtt fel: a Szomszédokon és a Família Kft.-n. A televíziózás aranykorában milliókat ültettek le ezek a magyar gyártású telenovellák a képernyő elé, és míg a Szomszédok a mindennapok eseményeire, a kisemberek problémáira reflektált, a Família Kft. elsősorban szórakoztatott. Az 1991 és 1999 között vetített heti sorozat egy szeleburdi család mindennapjait örökítette meg, nem mellesleg pedig kiváló alkalmat nyújtott az éppen beinduló piacgazdaság szereplőinek, hogy bújtatottnak nagy jóindulattal sem nevezhető reklámokat, termékmegjelenítéseket jelentessenek meg nagy eléréssel.

A Família Kft 1997-es egyik adását Szegeden forgatták. Fotó: DM

Városmarketingre is jó volt a Família Kft.

De nem csak a termékeket reklámozták szemérmetlenül a Família Kft.-ben, hanem a városokat is. Az első nagy imázsfilmek a sorozathoz köthetők, hiszen ha egy rész helyszínéül egy települést választottak, ott minden fontos helyszín megjelent, bemutatva, mennyire érdemes ott turistáskodni. Szegeden 1997-ben forgatott a stáb, az elkészült epizódból pedig egyértelműen kiderült: nem a történet volt a fontos, csak hogy minél több ikonikus helyszínen megforduljanak a szereplők. Mai szemmel azonban nagyon érdekes visszanézni, hogyan festett a város közel 3 évtizeddel ezelőtt. Van, ami szinte semmit nem változott és láthatók olyan helyszínek is, melyek ma már sehol nincsenek.

Már nem is léteznek azok az épületek, melyek között akkoriban forgattak

A Szép család a Forrás Hotelbe érkezett, mely akkoriban még csak 3 csillagos volt. A felújítást követően az újszegedi komplexum azóta 4 csillag superior kategóriába került, teljesen más a homlokzata és másfél éve a neve is megváltozott. A legfeltűnőbb mégis az, hogy szomszédságában nem a Napfényfürdő Aquapolis, hanem még a régi Gomba magasodik a korabeli felvételeken. Az ikonikus fürdőt 2008-ban bontották le, a helyén épült fel a modern fürdőkomplexum, melyet 2010. március 25-én avatták fel.

Szintén már csak emlék a Família Kft. szegedi részében nagy hangsúlyt kapott Szőke Tisza. Az akkor még a rakparton álló diszkóhajó több jelenet helyszíne is volt: főleg hatalmas napozóstégjén forgattak. Az egykor szebb napokat látott gőzhajó 2000-ig állt a belvárosban, akkor már állóhajóként is veszélyes volt a nyílt folyón tárolni, ezért elvontatták a téli kikötőbe. Ott 2012-ben félig elsüllyedt, így még abban az évben szétbontották.