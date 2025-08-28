augusztus 28., csütörtök

Feketekerámia

47 perce

Nemcsak edény készül a korongon, a szentesi tanítónő szenvedélye a lelket is gyógyítja

Címkék#agyagozás#feketekerámia#Kádár Barbara#mesterség

A kerámiázás egyre népszerűbb tevékenység, amelynek alkalmával nemcsak alkotások születnek. Ennél sokkal több dolog történik a foglalkozásokon. Hogy pontosan mi? Elmondja nekünk Kádár Barbara, aki a feketekerámia rejtelmeit őrzi.

Szecskó Stefánia Fanni

Kádár Barbara a Szentesi Koszta József Általános Iskolában dolgozik, mint tanítónő. Az élete azonban nemcsak erről szól. Ő egy helyi fazekasmester tanítványa, akinek köszönhetően gyökeresen megváltozott az élete. Elmondta, két nagy szenvedélye van, ez a tanítás és a fazekasság. Volt, hogy a kettő konkrétan is találkozott egymással, ugyanis előfordult, hogy alapfokú művészeti iskolában gyerekeket és felnőtteket tanított kerámia tanszakon. Barbara szenvedélyének köszönhetően a feketekerámia titkát is ismeri.

Kádár Barbara a feketekerámia mestere is
Kádár Barbara fazekasmester ismeri a feketekerámia titkát
Forrás: Beküldött fotó

Hogyan szippant be valakit az alkotás öröme?

Érettségi után édesapja, dr. Kádár József ösztönzésére ismerkedett meg a fazekassággal. Bese László – akiről lapunk már írt korábban – tanította meg a mesterség minden fortélyára. Barbara annyira beleszeretett a korongozásba, hogy letette Békéscsabán a fazekas szakmunkásvizsgát és oktatói minősítést is szerzett.

Azonban nemcsak a mesterséget köszönheti az agyagozásnak, hanem életre szóló barátságok is köttettek a szakkörök és tanulmányai alatt, ugyanis remek közösségalkotó tevékenység. Úgy gondolja Barbara, hogy a fazekasság az, ami rávezette későbbi másik szenvedélyére, a tanításra. Annyira élvezte a tudás átadását, hogy úgy döntött, tovább kamatoztatja, és beiratkozott a tanítóképzőre. Azonban a kerámiázást így sem hagyta abba. Tavaly több szakkört is indított, amelyek között felnőtt csoportok is megtalálhatóak voltak.

Kádár Barbara kiállított alkotásai
Forrás: Beküldött fotó

Lelkesedése fiatal felnőtt kora óta töretlen. Nagy álma – amely megvalósulni látszik –, hogy saját műhelyt nyisson. Amíg ez várat magára, addig Barbara nyári táborokban népszerűsíti az mesterséget. Sokféle táborban megfordult már, de ami közös mindben, hogy a gyerekek óriási lelkesedéssel és csillogó szemekkel fogadják őt és a korongját bárhová is megy.

A feketekerámia rejtelmei

A ma már ritkának számító feketekerámiát is szokta készíteni, amelynek a titka az égetésben rejlik. Nem lehet akármilyen kemencében elkészíteni, csakis fatüzelésűben, és a fekete szín az oxigénelvonásnak köszönhető. A szentesi feketekerámia eltér a többitől, ugyanis más díszítő eljárást alkalmaznak. Barbara szeretné, hogy ez a technika fennmaradjon az utókornak is, ezért lelkesen nevelgeti a fiatalokat a munkára. Azonban mint mesterei, ő is azt vallja, hogy a képzeletnek nem szabad határt szabni, hagyni kell, hogy az egyéni kreativitás kibontakozzon. Így a feketekerámia továbbmegy a hagyomány útjain, de mindenki egy kicsit saját magát is beleteszi.

A feketekerámia titkaiba is beavatott a szakember
Forrás: Beküldött fotó

Természetesen Barbarának az értékmegőrzés is fontos, ennélfogva gyűjtőmunkát is végez. Dr. Mód László néprajzkutatóval közösen alkották meg a Szentesi Fekete kerámia című kiadványt, hogy ezzel is népszerűsítsék a feketekerámiát. A munkája nyomán a Köznevelésügyi minisztérium által állami kitüntetést is átvehetett 2010-ben.

Mégis miért egyre népszerűbb ez a foglalkozás?

A titka talán egyszerűnek tűnik. Az alkotás öröme mindenkiben ott van, az agyagozás alkalmával pedig mindenki kiélheti ezt a vágyát. Azonban aki ellátogat egy ilyen foglalkozásra, nemcsak az alkotás miatt teheti. Nagyon jó hangulat van egy-egy ilyen alkalmon, és szoros barátságok köttetnek a résztvevők között. Mivel az agyagozás nem feltétlenül egy steril, tiszta munka, az emberek azt is élvezik, hogy ezeken az alkalmakon a földhöz kerülhetnek közelebb.

Kádár Barbara nem csak az fazekassággal, hanem a technika titkainak átadásával is foglalkozik
Forrás: Beküldött fotó

Mit nyerhetünk a fazekassággal?

Barbara azoknak az embereknek is ajánlja ezt a tevékenységet, akik nehéz időszakon mennek keresztül. Az alkotás mindig jobb kedvre deríti az embereket, és jó érzéssel dől hátra az alkotó egy-egy foglalkozás után, hogy saját kezűleg készített egy gyönyörű tárgyat. Már ez is segíthet önmagában, hogy pozitívabban lássuk a világot, de ezek a közösségek olyan kereteket biztosítanak, ahol a résztvevők bátran megoszthatják egymással gondjaikat, miközben olyan dolgokat készítenek, amelyek az otthonuk ékköve lehet.

Kádár Barbara fazekasmesterségre tanítja Pap Dánielt a Bárka Alkotóházban
Forrás: Beküldött fotó

A feketekerámia nemcsak hagyományőrzés, hanem lélekemelő alkotás is, ahogy azt Szentesen Kádár Barbara munkája bizonyítja.

 

