Nemcsak edény készül a korongon, a szentesi tanítónő szenvedélye a lelket is gyógyítja

Kádár Barbara a Szentesi Koszta József Általános Iskolában dolgozik, mint tanítónő. Az élete azonban nemcsak erről szól. Ő egy helyi fazekasmester tanítványa, akinek köszönhetően gyökeresen megváltozott az élete. Elmondta, két nagy szenvedélye van, ez a tanítás és a fazekasság. Volt, hogy a kettő konkrétan is találkozott egymással, ugyanis előfordult, hogy alapfokú művészeti iskolában gyerekeket és felnőtteket tanított kerámia tanszakon. Barbara szenvedélyének köszönhetően a feketekerámia titkát is ismeri.

Kádár Barbara fazekasmester ismeri a feketekerámia titkát

Forrás: Beküldött fotó

Hogyan szippant be valakit az alkotás öröme?

Érettségi után édesapja, dr. Kádár József ösztönzésére ismerkedett meg a fazekassággal. Bese László – akiről lapunk már írt korábban – tanította meg a mesterség minden fortélyára. Barbara annyira beleszeretett a korongozásba, hogy letette Békéscsabán a fazekas szakmunkásvizsgát és oktatói minősítést is szerzett.

Azonban nemcsak a mesterséget köszönheti az agyagozásnak, hanem életre szóló barátságok is köttettek a szakkörök és tanulmányai alatt, ugyanis remek közösségalkotó tevékenység. Úgy gondolja Barbara, hogy a fazekasság az, ami rávezette későbbi másik szenvedélyére, a tanításra. Annyira élvezte a tudás átadását, hogy úgy döntött, tovább kamatoztatja, és beiratkozott a tanítóképzőre. Azonban a kerámiázást így sem hagyta abba. Tavaly több szakkört is indított, amelyek között felnőtt csoportok is megtalálhatóak voltak.

Kádár Barbara kiállított alkotásai

Forrás: Beküldött fotó

Lelkesedése fiatal felnőtt kora óta töretlen. Nagy álma – amely megvalósulni látszik –, hogy saját műhelyt nyisson. Amíg ez várat magára, addig Barbara nyári táborokban népszerűsíti az mesterséget. Sokféle táborban megfordult már, de ami közös mindben, hogy a gyerekek óriási lelkesedéssel és csillogó szemekkel fogadják őt és a korongját bárhová is megy.

A feketekerámia rejtelmei

A ma már ritkának számító feketekerámiát is szokta készíteni, amelynek a titka az égetésben rejlik. Nem lehet akármilyen kemencében elkészíteni, csakis fatüzelésűben, és a fekete szín az oxigénelvonásnak köszönhető. A szentesi feketekerámia eltér a többitől, ugyanis más díszítő eljárást alkalmaznak. Barbara szeretné, hogy ez a technika fennmaradjon az utókornak is, ezért lelkesen nevelgeti a fiatalokat a munkára. Azonban mint mesterei, ő is azt vallja, hogy a képzeletnek nem szabad határt szabni, hagyni kell, hogy az egyéni kreativitás kibontakozzon. Így a feketekerámia továbbmegy a hagyomány útjain, de mindenki egy kicsit saját magát is beleteszi.