augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

19°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közös táncélmény

1 órája

Táncra perdül a Klauzál tér: bárki csatlakozhat a szegedi flashmobhoz

Címkék#mozgás#flashmob#klauzál tér

Zene, tánc, közösség. Ezt jelenti a Klauzál téri flashmob koncepciója. A zene és tánc szerelmesei most mindent beleadhatnak, és nyilvánosan mutathatják meg a bennük rejlő tehetséget.

Kis Zoltán

A tánccal való demonstrálás egyre nagyobb teret kapott az elmúlt időben: most Szegeden is lehetőségünk lesz arra, hogy egy flashmob résztvevői legyünk! Szeged, Klauzál tér, szeptember 5. – 18:30! 

flashmob
Most Szegeden is lehetőségünk lesz arra, hogy egy flashmob résztvevői legyünk. Fotó: Karno Csaba 

A flashmob koncepciója

flashmob az embereknek spontán, azaz nem előre szervezett csoportosulását jelenti, hirtelen jön létre valamely nyilvános helyen, a résztvevők valami szokatlant csinálnak, tipikusan egy demonstrációt hajtanak végre, majd a csoportosulás ugyanolyan hirtelen fel is oszlik. Célja, mint minden egyéb demonstrációé, a figyelemfelkeltés, a hétköznapi ember elgondolkodtatása. 

A Klauzál téri flashmob ötlete 

– 2011-ben kezdtem el zumbázni, az Árkádban volt az első szegedi flashmob, de az elmúlt 8-10 évben nem tudok hasonló eseményről, így idén megpróbálkozunk vele. 

Szeretnénk népszerűsíteni is ezt a formációt, más városokban nagyobb hagyománya van ennek, és célunk, hogy itt is megmozgassuk az embereket – mondta Oláh Szabina, főszervező. Két kollégámmal szervezzük az eseményt, Donka Emese és Reiner Betty is nagyon fontos szerepet töltenek be a projektben – egészítette ki a fő szervező.

Kik vehetnek részt? 

– Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, a lényeg, hogy közösen mozogjunk! Nyugodtan jöhetnek olyanok is, akik nem tudnak táncolni, nem ez a fontos. Fiatalok, idősek, táncolni és szórakozni vágyók, ez a program mindenki számára nyitott. A gyerekek is nagyon szeretik az ilyen jellegű eseményeket – folytatta Oláh Szabina. 

Mire számíthatunk? 

– Én fogom elkezdeni a táncot, a koreográfiát is én tettem össze, és a többi résztvevőnek körülbelül egy perce lesz arra, hogy csatlakozzanak a tánchoz. Az egész performansz nagyjából öt percet vesz igénybe – egészítette ki. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu