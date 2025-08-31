Táncra perdül a Klauzál tér: bárki csatlakozhat a szegedi flashmobhoz

A tánccal való demonstrálás egyre nagyobb teret kapott az elmúlt időben: most Szegeden is lehetőségünk lesz arra, hogy egy flashmob résztvevői legyünk! Szeged, Klauzál tér, szeptember 5. – 18:30!

Most Szegeden is lehetőségünk lesz arra, hogy egy flashmob résztvevői legyünk. Fotó: Karno Csaba

A flashmob koncepciója

A flashmob az embereknek spontán, azaz nem előre szervezett csoportosulását jelenti, hirtelen jön létre valamely nyilvános helyen, a résztvevők valami szokatlant csinálnak, tipikusan egy demonstrációt hajtanak végre, majd a csoportosulás ugyanolyan hirtelen fel is oszlik. Célja, mint minden egyéb demonstrációé, a figyelemfelkeltés, a hétköznapi ember elgondolkodtatása.

A Klauzál téri flashmob ötlete

– 2011-ben kezdtem el zumbázni, az Árkádban volt az első szegedi flashmob, de az elmúlt 8-10 évben nem tudok hasonló eseményről, így idén megpróbálkozunk vele.

Szeretnénk népszerűsíteni is ezt a formációt, más városokban nagyobb hagyománya van ennek, és célunk, hogy itt is megmozgassuk az embereket – mondta Oláh Szabina, főszervező. Két kollégámmal szervezzük az eseményt, Donka Emese és Reiner Betty is nagyon fontos szerepet töltenek be a projektben – egészítette ki a fő szervező.

Kik vehetnek részt?

– Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, a lényeg, hogy közösen mozogjunk! Nyugodtan jöhetnek olyanok is, akik nem tudnak táncolni, nem ez a fontos. Fiatalok, idősek, táncolni és szórakozni vágyók, ez a program mindenki számára nyitott. A gyerekek is nagyon szeretik az ilyen jellegű eseményeket – folytatta Oláh Szabina.

Mire számíthatunk?

– Én fogom elkezdeni a táncot, a koreográfiát is én tettem össze, és a többi résztvevőnek körülbelül egy perce lesz arra, hogy csatlakozzanak a tánchoz. Az egész performansz nagyjából öt percet vesz igénybe – egészítette ki.