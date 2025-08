Ez tényleg megtörtént: szegedi lányok palacsintáztak a Forma-1 sztárjaival

Különleges élményben volt része két szegedi diáknak: Tasi Janka és Schiller Panna a Hungaroringen nemcsak testközelből láthatták a Forma-1 világát, hanem még palacsintát is süthettek a McLaren versenyzőivel, Lando Norrisszal és Oscar Piastrival.

A Forma-1 világbajnoki címének várományosaival sütöttek palacsintát a dorozsmai diáklányok a Hungaroringen Fotó: SzegedMA

A Szegedi Orczy István Általános Iskola tanulói a Tanítsunk Magyarországért program jóvoltából jutottak el a helyszínre, ahol több tematikus program várta a résztvevőket. A szervezők célja az volt, hogy motiváló élményekkel gazdagítsák a hátrányos helyzetű fiatalokat, hogy lássák: tanulással és kitartással messzire juthatnak.

A SzegedMa beszámolójából kiderül, hogy a Hungaroringen három helyszínen zajlottak az interaktív programok: az egyik állomáson olimpiai bajnok vívók – köztük Andrásfi Tibor és Siklósi Gergely – tartottak bemutatót és közös foglalkozást.

A Forma-1 sztárjai közvetlenek voltak

A másik helyszínen, ahol a szegedi lányok is részt vettek, a főszerep a sütésé volt: Norris és Piastri közvetlensége hamar oldotta a hangulatot. A harmadik programhelyszínen Rubik-kocka világbajnok mutatta be a logikai gondolkodás világát, itt a Stake F1 Team pilótái, Nico Hülkenberg és Gabriel Bortoleto is jelen voltak.

A nap zárásaként a diákok betekintést nyerhettek a boxutcába, ahol a kulisszák mögé pillantva figyelhették meg a technikai munkát és a csapatok összehangolt tevékenységét.

Nagy élmény volt a dorozsmai diáklányok számára. Fotó: SzegedMa

A dorozsmai lányok számára maradandó élmény volt ez a nap, amely talán életre szóló motivációt is jelenthet.

Mintha egy mesébe csöppentem volna

– fogalmazott egyikük a nap végén.

Az esemény ismét bizonyította, hogy az élménypedagógia és az inspiráló találkozások mekkora hatással lehetnek a fiatalok jövőképére. Különösen, ha világsztárok is közreműködnek benne.