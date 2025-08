Legendák a legendák között: a Pick-Szeged beszabadult a Forma–1 titkos világába

A játékosok nemcsak a lelátóról kísérhették figyelemmel az eseményeket, hanem a legendás paddock területére is bejuthattak. A Pick-Szeged játékosai számára felejthetetlen élményt nyújtott a Forma-1 szombati napja a Hungaroringen. A mogyoródi pályán zajló események teljesen elvarázsolta őket. Mindenki videózott, fotózott. Igyekeztek minden pillanatot megörökíteni a felejthetetlen napból.

A Pick Szeged játékosai először jártak a Forma-1 kulisszái mögött. Fotó: Kibédi Péter

Forma-1: Felejthetetlen élményt adott a Hungaroring

„Kapóra jött, hogy hosszú ideig ez az utolsó szabad hétvégéje közösen a csapatnak, így azt találtuk ki, hogy csapatépítőnek idejövünk. Sokan most jártak először Forma–1-es pályán, óriási élmény volt, főleg az, hogy a paddockban is sétálhattunk. Nem tudom, ki-kinek szurkol, én is csak távolról követem az eseményeket, de azt tudom, hogy a két McLaren a legjobb idén. Úgyhogy nekik drukkolok a hétvégén” – mesélte a SzegedMának a szegedi csapatkapitány, Bánhidi Bence.

A paddock világa teljesen lenyűgözte a szegedieket

A Pick-Szeged játékosait nemcsak a pályán zajló események nyűgözték le, hanem az is amit a paddock területének láttak, testközelből tapasztalhatták meg a Forma–1 kulisszáit.

„Nem jártam még itt, de elámultam. Ezek az épületek, amikben a pilóták élnek a hétvégén, hihetetlenek. Nem is tudom elképzelni, hogy ezt egy-két nap alatt felépítik és lebontják. Fárasztó héten vagyunk túl, és fárasztó hét vár ránk, de kár lett volna ezt kihagyni” – fogalmazott a Szegedmának Bodó Richárd, a Pick válogatott átlövője. A szegedi játékosok szerint a közös élmények legalább olyan fontosak a felkészülésben, mint az edzések.

