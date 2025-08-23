2 órája
Böröczék öt géppel érkeztek a veterántalálkozóra, a legnagyobb meglepetést mégis más okozta – galériával, videóval
Szombaton ismét nagy sikert arattak a falunapok kísérőrendezvényei. A Forráskúti Falunapok részeként kilencedik alkalommal rendezték meg a veterántalálkozót. A színes járműfelvonuláson autók, motorok és traktorok egyaránt részt vettek. A forráskúti Böröcz család öt traktorral érkezett, a 11 éves Csaba is hozott egyet. Bár a hátramenetet nehezen veszi a gép, ez nem okozott neki gondot, ötéves kora óta vezet.
Egy 1927-es Austro-Daimler és egy 1925-ös Wanderer is feltűnt a XXXI. Forráskúti Falunapok hagyományos és népszerű kísérőrendezvényén, a veteránjármű-találkozón és felvonuláson. Aki pedig nem tudná, az első egy autó, az utóbbi pedig egy motorkerékpár.
Forráskúti Falunapok veterán járműcsodákkal
– Idén már a kilencedik alkalommal gyűltek össze Forráskúton a veteránjárművek szerelmesei. A jó idő és a szép számban érkező résztvevők igazán ünnepi hangulatot teremtettek. Ez egy falusias jellegű rendezvény – mondta szerényen a rendezvény főszervezője, Gyuris Zsolt. A járművek között akadt mindenféle különlegesség, egyetlen közös vonásuk, hogy mind legalább harminc éves múltat tudhat magáénak. Jól megfért egymás mellett egy gyönyörű V12-es motorral szerelt SL600-as Mercedes és egy Wartburg. Zsolt azt mondta, általában 100–120 résztvevő érkezik a találkozóra, idén sem volt ez másként: számos gyönyörűen felújított gépet lehetett megcsodálni.
A traktorok külön világa
A mezőgazdasági gépek rajongói sem maradtak látnivaló nélkül. Böröcz Csaba és családja összesen öt trakrottal érkezett. Így nem csoda, hogy fiát, a 11 éves ifjabb Böröcz Csabát is be kellett fogni: ő vezette az egyik járművet a nagypapa felügyelete mellett. A hátramenetet nem mindig veszi be, azzal küzdött egy kicsit, de egyébként vagányan, fél kézzel is elterelgette a traktort Csabi. Nem csoda, ötéves kora óta vezet traktort.
Forráskúti Falunapok veterán járműcsodákkalFotók: Karnok Csaba
Dutra-legendák és egy Lamborghini traktor
Böröczék összesen két Dutrát, egy Lamborghinit, egy Steyrt és egy Fendtet hoztak a felvonulásra. Idősebb Böröcz Csaba elmondta, hogy ezek a járművek nem mind vesznek részt a mindennapi munkában, inkább a találkozók kedvéért kerülnek elő, majd biztonságos helyen pihennek a következő évig. A traktorvezetés iránti lelkesedés pedig már a legkisebbek körében is megmutatkozik: van, aki már ötéves kora óta szívesen ül fel a gépre. A veterántalálkozó így nemcsak a múltat idézi meg, hanem újabb generációknak adja át a régi technika szeretetét.
Zsíros kenyér után felvonulás
A szervezés kiváló volt, a résztvevőket finom, friss kenyérből készült zsíros kenyérrel látták vendégül a sós sütemények mellett. A hagyományos felvonulás sem maradhatott el: motorok, autók és traktorok vonultak végig a falun.