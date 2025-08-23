Böröczék öt géppel érkeztek a veterántalálkozóra, a legnagyobb meglepetést mégis más okozta – galériával, videóval

Egy 1927-es Austro-Daimler és egy 1925-ös Wanderer is feltűnt a XXXI. Forráskúti Falunapok hagyományos és népszerű kísérőrendezvényén, a veteránjármű-találkozón és felvonuláson. Aki pedig nem tudná, az első egy autó, az utóbbi pedig egy motorkerékpár.

Forráskúti Falunapok: veterán autók, motorok és traktorok vonultak végig a falun ünnepi hangulatban. Fotó: Karnok Csaba

Forráskúti Falunapok veterán járműcsodákkal

– Idén már a kilencedik alkalommal gyűltek össze Forráskúton a veteránjárművek szerelmesei. A jó idő és a szép számban érkező résztvevők igazán ünnepi hangulatot teremtettek. Ez egy falusias jellegű rendezvény – mondta szerényen a rendezvény főszervezője, Gyuris Zsolt. A járművek között akadt mindenféle különlegesség, egyetlen közös vonásuk, hogy mind legalább harminc éves múltat tudhat magáénak. Jól megfért egymás mellett egy gyönyörű V12-es motorral szerelt SL600-as Mercedes és egy Wartburg. Zsolt azt mondta, általában 100–120 résztvevő érkezik a találkozóra, idén sem volt ez másként: számos gyönyörűen felújított gépet lehetett megcsodálni.

A traktorok külön világa

A mezőgazdasági gépek rajongói sem maradtak látnivaló nélkül. Böröcz Csaba és családja összesen öt trakrottal érkezett. Így nem csoda, hogy fiát, a 11 éves ifjabb Böröcz Csabát is be kellett fogni: ő vezette az egyik járművet a nagypapa felügyelete mellett. A hátramenetet nem mindig veszi be, azzal küzdött egy kicsit, de egyébként vagányan, fél kézzel is elterelgette a traktort Csabi. Nem csoda, ötéves kora óta vezet traktort.