Ilyet még nem láttál: BYD-villáskulcs díszítette a forráskúti jelmezes ember traktorát – galériával

Traktorhimnusszal készült és 110-es méretű BYD anyacsavarral díszítette fel traktorát a forráskúti jelmezes ember, Maróti József, aki ez alkalommal nem öltött jelmezt, 63 éves traktorát díszítette fel a XXXI. Forráskúti Falunapok népszerű kísérőrendezvénye, a veteránjárművek felvonulására.

Ezúttal jelmez nélkül. A jármű volt a lényeg: a forráskúti jelmezes ember, Maróti József egy 63 éves Deutz traktorral vett részt a falunapi felvonuláson. Fotó: Karnok Csaba

Forráskúti jelmezes ember traktorral

Nem mindennapi jármű vonult fel a forráskúti veterán-találkozón a hétvégén: egy 63 éves Deutz traktor, amely nem kiállítási darab, hanem mindennapos használatban áll. Tulajdonosa büszkén mesélte, hogy szénát és lucernát is sodort vele, bizonyítva, hogy a több mint hat évtizedes gép ereje és munkabírása mit sem kopott az évek alatt. – Nem csak 47 éves kerékpárral tudok közlekedni hanem 63 éves traktorral is – utalt arra, amikor néhány éve gyerekkori biciklijével érkezett az osztálytalálkozóra.