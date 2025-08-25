34 perce
Ilyet még nem láttál: BYD-villáskulcs díszítette a forráskúti jelmezes ember traktorát – galériával
Különleges szereplője volt a XXXI. Forráskúti Falunapoknak Maróti József. A forráskúti jelmezes ember ezúttal nem maskarát öltött, hanem 63 éves Deutz traktorát díszítette fel a felvonulásra. A veteránjármű nemcsak látványosság, hanem mindennapos munkagép is.
Forráskúti jelmezes ember traktorral
Nem mindennapi jármű vonult fel a forráskúti veterán-találkozón a hétvégén: egy 63 éves Deutz traktor, amely nem kiállítási darab, hanem mindennapos használatban áll. Tulajdonosa büszkén mesélte, hogy szénát és lucernát is sodort vele, bizonyítva, hogy a több mint hat évtizedes gép ereje és munkabírása mit sem kopott az évek alatt. – Nem csak 47 éves kerékpárral tudok közlekedni hanem 63 éves traktorral is – utalt arra, amikor néhány éve gyerekkori biciklijével érkezett az osztálytalálkozóra.
Forráskúti díszes traktorFotók: Karnok Csaba
Öt éven át kereste
A traktor igazi szerelem a számára. Mint elárulta, öt éven át kereste, mire végül 2008-ban rátalált. Azért ragaszkodott ehhez a típushoz, mert korábban ugyanilyen motorral szerelt szivattyút is használt, és úgy érezte, csak ez illik igazán a gazdaságába.
2026-ra 50 éves árokásó-géppel készül
A gép különlegességei között ott volt a háromféle hangjelzés, amelyeket a felvonulás közönsége előtt is bemutatott. A traktorhoz fűződő személyes történetek sem maradtak el: a gazda például egykor farsangi jelmezében is megidézte a szerelőcsavart, amely a gép szimbolikus dísze lett. Maróti József ugyanis különleges jelmezeiről ismert a környéken. A tulajdonos már a 2026-os felvonulásra tervez: jövőre egy másik matuzsálemet, egy 50 éves árokásót szeretne elhozni.
Traktor himnusz (részlet)
Isten áldd meg a gépet.
jó kedvvel, alkatrésszel.
Nyújts feléje i̇ndítókart.
ha küzd az MZT-vel.
