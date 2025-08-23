1 órája
Így vágj bele a fotózásba: tippek kezdő fotósoknak
A fotózás egyre közkedvelt hobbivá nőtte ki magát az elmúlt időszakban. Ezúttal elméleti és technikai segítséget nyújtunk a fotózásra vágyóknak.
A fotózás már régóta jelen van az ember életében. Ahogy telik az idő, úgy válik egyre modernebb technológiává és mindenki számára elérhetővé. Már bárki gépet ragadhat, és elmerülhet a képalkotás hatalmas, de bonyolult világában.
A fotózás története
A fotográfia története a 19. század elejére tehető, amikor a társadalom minden szintjén tömeges igény jelentkezett a valóságot leginkább visszatükröző ábrázolásra. Már nem a képek mitológiai és vallásos mondanivalója volt kiemelkedő, hanem az ábrázolás hogyan-ja: a feltörekvő polgárság életszemlélete a valósághű ábrázolást kívánta meg. A fénykép új formát jelentett az újra felfedezett valóság megmutatásában a korábban megszokott képzőművészeti alkotásokhoz képest. Az új forma megjelenése párhuzamosan egy új technológiát is életre hívott.
A legfontosabb mérföldkő a dagerrotípia volt, amely 1839-ben vált közkinccsé, amikor is a francia állam megvásárolta és szabadon hozzáférhetővé tette. A 20. században további fejlődés következett be a kisfilmes kamerák megjelenésével, amelyek a modern fotográfia elterjedéséhez vezettek.
Kezdő fényképezőgépek
A modern kor lehetőséget biztosít arra, hogy különböző márkájú, stílusú és fajtájú gépek közül válogathassunk, azonban nem mindegy, hogy kezdőként milyen gépet használunk. Szabó Gergő hobbifotós volt segítségünkre a kérdések megválaszolásában.
Kezdő fotósként kulcsfontosságú, hogy milyen fényképezőgép mellett tesszük le a voksunk: ehhez leginkább az erre szánt keretet kell meghatározni, majd érdemes lehet szakemberek véleményét kikérni
– mondta Szabó Gergő.
Több márkájú és típusú fényképezőgépet is ajánlott, amely nagyszerű első lépés lehet:
- Sony A6000 (tükör nélküli)
- Canon EOS 2000D / 250D (jó ár-érték arány)
- Nikon D3500 (jó akkumulátoridő)
- Fujifilm X-T30 / X-T100 (retró színek, könnyű kezelhetőség)
– Amikor azon gondolkodunk, hogy fix vagy cserélhető objektíves kamerát vegyünk, érdemes átgondolni, hogy milyen céljaink vannak:
a cserélhető objektíves gépek sokkal nagyobb szabadságot adnak, hiszen készíthető vele porté, tájkép, de akár egy sima makrofotózáshoz is jól működhet.
Változatosabb képeket készíthetünk, és jobban megérthetjük azt is, hogy a lencse hogyan és milyen módon befolyásolja a végeredményt. Hátránya viszont az, hogy sokkal drágább, és előfordulhat, hogy macerás a lencsék folytonos cserélgetése – folytatta.
– A fix objektíves gépek viszont könnyebbek, egyszerűbbek és általában olcsóbbak is. Negatív oldala viszont abból fakad, hogy hamar ki lehet nőni, ha komolyabban elmélyedtünk már a fotózásban
– egészítette ki.
A lényeg: ha hosszú távra tervezünk akkor érdemesebb cserélhető objektíves gépbe fektetni, viszont ha csak ki szeretnénk magunk próbálni, akkor egy jobb kompakt gép is bőven megfelel.
Ezekre figyelj, ha kezdő fotós vagy
Ha beszereztük a számunkra kompatibilis és minden szempontból megfelelő kamerát, akkor jöhet a gyakorlati tudás elsajátítása.
– Érdemes első körben a kompozíciókkal foglalkozni: tanuljuk meg a harmadolás szabályát, figyeljük meg a vezető vonalakat és a szimmetriát – mondta Gergő. – Kísérletezzünk minél többet a fényekkel is – egészítette ki.
Az alábbi tanácsokat fogalmazta meg a hobbifotós:
- záridő, rekesz és ISO együttműködésének elsajátítása
- a gép megfelelő tartása
- RAW-ban való fotózás, aminek köszönhetően sokkal több hozható ki a képekből az utómunka során
Hasznos trükkök, praktikák, amelyek segítségedre lehetnek
Kezdő fotósként azonban közel sem mindegy, hogy milyen témával kezdünk.
– Könnyebb tájképekkel, városfotókkal vagy csendéletekkel kísérletezni, hiszen sokkal több időnk van átgondolni a beállításokat. Tapasztaltabb fotósként viszont utazás vagy street fotózás közben is rengeteget tanulhatunk, hiszen ott pont a pillanat megragadása a lényeg – mondta Szabó Gergő.
A technikai részét illetően a következőket emelte ki:
- kézből fotózva 1/60 mp záridőt érdemes alkalmazni
- elmosódott háttér esetében a rekeszértéket kell minél kisebbre állítani
- ISO-ból a lehető legalacsonyabbat állítsuk be
– Ami talán a legfontosabb: járjunk nyitott szemmel, próbáljunk ki különböző beállításokat, kísérletezzünk, mert végső soron ebből tanulhatunk a legtöbbet – fejtette ki.
Szombathelyi Árpád meghatódott a különleges születésnapi kiállításmegnyitóján – videóval
Több tízmilliót érő lopott munkagépet fogtak el a határon