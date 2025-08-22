1 órája
Időutazás, így lett az egykor hangosan dübörgő furfurolüzem az enyészet martaléka – galériával, videóval
A Hódmezővásárhelyen található egykori gyárépület régen rengeteg értékes furfurolt öntött ki magából, ma már egy felismerhetetlen betonmonstrum áll a helyén.
Egy hatalmas téglával borított, omladozó épület áll valahol a hódmezővásárhelyi puszta közepén. Régen nagy mennyiségű furfurol termelés helyszíne volt, most a szorgos munkások helyett állatok és növények lakták be a gyár csarnokait. Ezt örökítette meg a Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában nevű Facebook-oldal.
Mi az a furfurol?
Aromás jellegű, szúrós szagú szerves folyadék, fontos oldószer és műanyagipari alapanyag, amelyet főleg mezőgazdasági hulladékokból állítanak elő.
– olvasható a Topszótár oldalán.
Vásárhelyen a furfurolt kukoricacsutkából állították elő különböző vegyi eljárások segítségével. Az őrlőgép először apróra metélte a csutkát, amely tisztításra vákuum rendszerbe került. A megőrölt anyag impregnálás után tizenkét atmoszférás gőzzel fűtött reaktorba jutott, ahol a gőz segítségével kifőzték a csutkában megbúvó furfurolt, így lett a csutkából például nylonharisnya.
Borzasztó állapotban van az egykori gyárépületFotók: Dragon Urbex
Így zajlott a furfurol gyártás régen
1970 decemberében a Filmhíradó adásában jelent meg a vásárhelyi csoda gyár, az elkészült anyagban megtudhatjuk a furfurol előállításának menetét és elragadó korabeli képekben gyönyörködhetünk. A felvétel elkészültének idejében egy folyton buzgó üzemet láthatunk magunk előtt, ami igazán kontrasztos képet fest a mai kihalt állapotokkal szemben. A furfurol akkori világpiaci ára tonnánként 430 rubel, az az átszámolva 1800 forint, ami mai árfolyamon körülbelül 155 714 forintnak felel meg.
Furfurol gyár. Középiskolás voltam Vásárhelyen. Kukoricából csináltak valamit. Ha arról fújt a szél, égett büdös szaga volt.
– emlékszik vissza az egyik kommentelő Facebookon.
Sok hely, sok emlék
Mi is az urbex?
Az URBEX, vagyis az urban exploration nemcsak kaland, hanem dokumentáció. Az elhagyott helyek bejárása lehetőséget ad arra, hogy megőrizzük azokat a történeteket, amelyeket a történelemkönyvek nem írnak le. Az ilyen tanyák sorsán keresztül az alföldi vidék átalakulását, a falvak elnéptelenedését és a hagyományos életmód lassú eltűnését követhetjük nyomon. A képek mindezt érzékletesen mutatják be: a természet visszahódítja, amit az ember egykor megművelt.