Időutazás, így lett az egykor hangosan dübörgő furfurolüzem az enyészet martaléka – galériával, videóval

Egy hatalmas téglával borított, omladozó épület áll valahol a hódmezővásárhelyi puszta közepén. Régen nagy mennyiségű furfurol termelés helyszíne volt, most a szorgos munkások helyett állatok és növények lakták be a gyár csarnokait. Ezt örökítette meg a Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában nevű Facebook-oldal.

Üresen áll az egykori furfurolgyár. Fotó: Dragon Urbex

Mi az a furfurol?

Aromás jellegű, szúrós szagú szerves folyadék, fontos oldószer és műanyagipari alapanyag, amelyet főleg mezőgazdasági hulladékokból állítanak elő.

– olvasható a Topszótár oldalán.

Vásárhelyen a furfurolt kukoricacsutkából állították elő különböző vegyi eljárások segítségével. Az őrlőgép először apróra metélte a csutkát, amely tisztításra vákuum rendszerbe került. A megőrölt anyag impregnálás után tizenkét atmoszférás gőzzel fűtött reaktorba jutott, ahol a gőz segítségével kifőzték a csutkában megbúvó furfurolt, így lett a csutkából például nylonharisnya.