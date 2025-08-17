Ezekkel a fűszerekkel még a kezdők is sikerrel járnak a konyhakertben

A gasztronómia szerelmesei akár fűszernövényekkel is próbálkozhatnak, hiszen a konyhakertbe nem csupán zöldségek és gyümölcsök ültethetőek.

Hova érdemes fűszerkertet kialakítani?

– Olyan helyszínt kell választanunk, ami naposabb, ugyanis a legtöbb fűszernövény kedveli a könnyen felmelegedő talajt – mondta Sipos Gazda. Emellett vízben gazdag, és közepes tápanyagtartalmú földet válasszunk – hangsúlyozta.

Kezdőként mivel kezdjünk?

– Kezdőként érdemes olyan fűszernövényekkel kezdeni, amelyek igénytelenebbek, amelyek kevés gondozást igényelnek, és a kezdeti malőröket is jól viselik – emelte ki a növényorvos.

Sipos József az alábbi fűszernövényeket javasolja:

metélőhagyma: egész évben szedhető, tojásos ételekhez kiváló fűszernövény

kakukkfű: szárazságtűrő, alacsony növésű

petrezselyem: levélpetrezselymek (sima- és fodroslevelű)

oregánó: szárazságtűrő, mediterrán ételekhez ajánlott

menta: többféle menta létezik, amelyek frissítő hatásúak

zsálya: jellegzetes aromával bíró, gyógyhatású növény, húsételek nagyszerű kiegészítője

rozmaring: szereti a napot, illatos és szintén a húsételek közkedvelt ízesítője

bazsalikom: könnyen nevelhető, illatos fűszernövény

A fűszernövények helyes gondozása

Annak ellenére, hogy ezek a növények nem igényelnek sok gondozást, mégis akadnak olyan alapvető szabályok, amelyeket érdemes betartani.

– Fontos, hogy ne sűrítsük be a területet, azaz ne sokfélét és ne sűrűn ültessünk – emelte ki Sipos Gazda. Emellett nagy hangsúlyt kell fektetni a harmonikus, kiegyensúlyozott öntözésre – egészítette ki. Vannak olyan fűszernövények, amelyeket magaságyásba, balkonládába és cserépben is nevelhetünk – folytatta.

Sipos József növényorvos a következőket tanácsolta: