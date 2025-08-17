augusztus 17., vasárnap

Ezekkel a fűszerekkel még a kezdők is sikerrel járnak a konyhakertben

A konyhakertbe nem csupán gyümölcsök és zöldségek ültethetőek. A gasztronómia szerelmesei akár fűszernövényekkel is próbálkozhatnak.

Kis Zoltán

A gasztronómia szerelmesei akár fűszernövényekkel is próbálkozhatnak, hiszen a konyhakertbe nem csupán zöldségek és gyümölcsök ültethetőek.

Fűszernövények
Fotó: Shutterstock

Hova érdemes fűszerkertet kialakítani?

– Olyan helyszínt kell választanunk, ami naposabb, ugyanis a legtöbb fűszernövény kedveli a könnyen felmelegedő talajt – mondta Sipos Gazda. Emellett vízben gazdag, és közepes tápanyagtartalmú földet válasszunk – hangsúlyozta.

Kezdőként mivel kezdjünk? 

– Kezdőként érdemes olyan fűszernövényekkel kezdeni, amelyek igénytelenebbek, amelyek kevés gondozást igényelnek, és a kezdeti malőröket is jól viselik – emelte ki a növényorvos.

Sipos József az alábbi fűszernövényeket javasolja:

  • metélőhagyma: egész évben szedhető, tojásos ételekhez kiváló fűszernövény 
  • kakukkfű: szárazságtűrő, alacsony növésű 
  • petrezselyem: levélpetrezselymek (sima- és fodroslevelű) 
  • oregánó: szárazságtűrő, mediterrán ételekhez ajánlott 
  • menta: többféle menta létezik, amelyek frissítő hatásúak 
  • zsálya: jellegzetes aromával bíró, gyógyhatású növény, húsételek nagyszerű kiegészítője 
  • rozmaring: szereti a napot, illatos és szintén a húsételek közkedvelt ízesítője 
  • bazsalikom: könnyen nevelhető, illatos fűszernövény 

A fűszernövények helyes gondozása

Annak ellenére, hogy ezek a növények nem igényelnek sok gondozást, mégis akadnak olyan alapvető szabályok, amelyeket érdemes betartani. 

– Fontos, hogy ne sűrítsük be a területet, azaz ne sokfélét és ne sűrűn ültessünk – emelte ki Sipos Gazda. Emellett nagy hangsúlyt kell fektetni a harmonikus, kiegyensúlyozott öntözésre – egészítette ki. Vannak olyan fűszernövények, amelyeket magaságyásba, balkonládába és cserépben is nevelhetünk – folytatta.

Sipos József növényorvos a következőket tanácsolta: 

  • magaságyás: zsálya, kakukkfű, menta 
  • balkonláda: rozmaring, kakukkfű, menta 
  • cserép: menta (cserépben a legideálisabb a termesztése)

 

 

