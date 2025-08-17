1 órája
Ezekkel a fűszerekkel még a kezdők is sikerrel járnak a konyhakertben
A konyhakertbe nem csupán gyümölcsök és zöldségek ültethetőek. A gasztronómia szerelmesei akár fűszernövényekkel is próbálkozhatnak.
Hova érdemes fűszerkertet kialakítani?
– Olyan helyszínt kell választanunk, ami naposabb, ugyanis a legtöbb fűszernövény kedveli a könnyen felmelegedő talajt – mondta Sipos Gazda. Emellett vízben gazdag, és közepes tápanyagtartalmú földet válasszunk – hangsúlyozta.
Kezdőként mivel kezdjünk?
– Kezdőként érdemes olyan fűszernövényekkel kezdeni, amelyek igénytelenebbek, amelyek kevés gondozást igényelnek, és a kezdeti malőröket is jól viselik – emelte ki a növényorvos.
Sipos József az alábbi fűszernövényeket javasolja:
- metélőhagyma: egész évben szedhető, tojásos ételekhez kiváló fűszernövény
- kakukkfű: szárazságtűrő, alacsony növésű
- petrezselyem: levélpetrezselymek (sima- és fodroslevelű)
- oregánó: szárazságtűrő, mediterrán ételekhez ajánlott
- menta: többféle menta létezik, amelyek frissítő hatásúak
- zsálya: jellegzetes aromával bíró, gyógyhatású növény, húsételek nagyszerű kiegészítője
- rozmaring: szereti a napot, illatos és szintén a húsételek közkedvelt ízesítője
- bazsalikom: könnyen nevelhető, illatos fűszernövény
A fűszernövények helyes gondozása
Annak ellenére, hogy ezek a növények nem igényelnek sok gondozást, mégis akadnak olyan alapvető szabályok, amelyeket érdemes betartani.
– Fontos, hogy ne sűrítsük be a területet, azaz ne sokfélét és ne sűrűn ültessünk – emelte ki Sipos Gazda. Emellett nagy hangsúlyt kell fektetni a harmonikus, kiegyensúlyozott öntözésre – egészítette ki. Vannak olyan fűszernövények, amelyeket magaságyásba, balkonládába és cserépben is nevelhetünk – folytatta.
Sipos József növényorvos a következőket tanácsolta:
- magaságyás: zsálya, kakukkfű, menta
- balkonláda: rozmaring, kakukkfű, menta
- cserép: menta (cserépben a legideálisabb a termesztése)
