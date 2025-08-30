augusztus 30., szombat

Íz- és élményözön

48 perce

Meglepő, de igaz: a fesztiválozók saját gint készíthetnek

Prémium italok, sztárséfek, látványfőzések, felfedezés és művészet: hamarosan startol a négynapos élményözön a Móra-parkban. Az idei Gin és Rum Gasztro Fesztivál nemcsak ínyenceknek, de élménykeresőknek is nagy meglepetéseket tartogat. A fesztiválozók még saját gint is készíthetnek.

Delmagyar.hu

Szeptember elején ismét a prémium italok és a kulináris élvezetek kapják a főszerepet Szegeden. A Móra-park különleges miliőjében négy napon át zajlik majd a Gin & Rum Gasztro Fesztivál. A har

Saját gint készíthetnek a gasztro fesztiválon résztvevők.
Több mint százféle gint kóstolhatnak majd a Gin és Rum Gasztro Fesztivál látogatói a Móra-parkban. Archív fotó: Karnok Csaba

madik ínyenc-fesztivál szeptember 4. és 7. között minden eddiginél nagyobb szabásúnak ígérkezik, és nem csak az italok miatt.

 

Gasztro Fesztivál, ami túlmutat az italokon

A Gin & Rum Gasztro Fesztivál látogatói több mint százféle ginből és rumból kóstolhatnak. A koccintások mellett gasztronómiai kalandozásban is részük lehet. Tíz éttermi kiállító gondoskodik majd arról, hogy a fesztiválozók az ételek terén is különleges ízekkel és élményekkel gazdagodjanak. Több sztárséf is érkezik, és lesznek látványfőzések is. 

A szervezők a családokra is gondoltak: szombaton és vasárnap is lesznek gyermekprogramok. 

Gin és rum – felfedezés és művészet

A fesztivál nemcsak az ínyencek, de a kíváncsi felfedezőknek is kínál élményeket. Az exkluzív programok keretében az italok története, összetevői és készítése is testközelbe kerül. A gin és rumkóstoló során a Móra Ferenc Múzeum elegáns tereiben márkakövetek és bártenderek avatják be a résztvevőket a prémium italok titkaiba. A különleges ízek mellé tárlatvezetés is jár, így ez a program egyszerre lesz gasztronómiai és kulturális élmény.

A DELUM Gin Iskolában a kóstolás igazi alkotómunkává válik. Háromféle gin bemutatása után a résztvevők saját keveréket alkotnak: minden fűszert megízlelhetnek, megszagolhatnak, kézbe vehetnek, miközben egyedi gint készíthetnek el lépésről lépésre. 

Az élményfestés pedig azoknak szól, akik egy pohár ital társaságában engednék szabadjára a bennük rejlő alkotót. Egy inspiráló téma, egy segítő oktató és a laza hangulat garantálja, hogy mindenki örömmel engedjen teret kreativitásának, függetlenül attól, hogy mikor festett utoljára.

 

