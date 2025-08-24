Mr. Bean költözött a szegedi falra, hat óra alatt festette meg a portrét a helyi graffitis

Egy szegedi férfi TikTok-csatornáján osztotta meg legújabb munkáját, amely gyorsan felkeltette a figyelmet. Graffitizni indult, ám amikor a helyszínre ért, azzal szembesült, hogy korábbi alkotását letakarták, és más fújt rá új mintát. A férfi nem keseredett el, hanem ecset és spray után nyúlt, és egy teljesen új ötlettel állt elő.

Hat órán át dolgozott az esőben a szegedi graffitis, az eredmény egy hatalmas Mr. Bean-portré az szegedi falon. Fotó: janosdekor.hu/ TikTok

Hat órán át készült a portré

Az esős idő sem tántorította el: hat órán keresztül dolgozott a falon, mire elkészült a különleges portré. Az eredmény egy hatalmas Mr. Bean-ábrázolás lett, amely most a Szeged legújabb látványossága.

A kommentelők rajonganak érte, sőt már rendelnének is a szegedi graffitistől

A videó futótűzként terjedt, és rengeteg lájkot és hozzászólást kapott. Volt, aki azonnal árajánlatot kért egy hasonló portréra, mások arról érdeklődtek, miért nincs „közösségi etika” a graffitisek között, hogy ne fessék át egymás műveit. Többen egyszerűen rajongással írták: „Ez művészet, és milyen állati jól néz ki!”. Egy hozzászóló szerint a gyerekek biztosan imádnák, ha kimehetnének megnézni Mr. Beant a falon, ezért rögtön az volt a kérdés, hogy merre található. A kommentekből kiderült, hogy az alkotás az Etelka sornál található. Más pedig rögtön meghívta a művészt Miskolcra, hogy ott is fessen egy papagájos dzsungelmotívumot.