Mr. Bean költözött a szegedi falra, hat óra alatt festette meg a portrét a helyi graffitis

Egy szegedi graffitis új alkotása robbantotta fel a TikTokot: hat órán keresztül dolgozott, hogy elkészüljön a Mr. Bean-portré. A kommentelők odavannak a graffitis munkájáért.

Delmagyar.hu

Egy szegedi férfi TikTok-csatornáján osztotta meg legújabb munkáját, amely gyorsan felkeltette a figyelmet. Graffitizni indult, ám amikor a helyszínre ért, azzal szembesült, hogy korábbi alkotását letakarták, és más fújt rá új mintát. A férfi nem keseredett el, hanem ecset és spray után nyúlt, és egy teljesen új ötlettel állt elő.

fantasztikus graffiti Szegeden
Hat órán át dolgozott az esőben a szegedi graffitis, az eredmény egy hatalmas Mr. Bean-portré az szegedi falon. Fotó: janosdekor.hu/ TikTok

Hat órán át készült a portré

Az esős idő sem tántorította el: hat órán keresztül dolgozott a falon, mire elkészült a különleges portré. Az eredmény egy hatalmas Mr. Bean-ábrázolás lett, amely most a Szeged legújabb látványossága. 

A kommentelők rajonganak érte, sőt már rendelnének is a szegedi graffitistől

A videó futótűzként terjedt, és rengeteg lájkot és hozzászólást kapott. Volt, aki azonnal árajánlatot kért egy hasonló portréra, mások arról érdeklődtek, miért nincs „közösségi etika” a graffitisek között, hogy ne fessék át egymás műveit. Többen egyszerűen rajongással írták: „Ez művészet, és milyen állati jól néz ki!”.  Egy hozzászóló szerint a gyerekek biztosan imádnák, ha kimehetnének megnézni Mr. Beant a falon, ezért rögtön az volt a kérdés, hogy merre található. A kommentekből kiderült, hogy az alkotás az Etelka sornál található. Más pedig rögtön meghívta a művészt Miskolcra, hogy ott is fessen egy papagájos dzsungelmotívumot.

@janosbdekor.hu #graffiti #szeged #dekor #portré #mrbean #airbrush #custompaint #foryoupage❤️❤️ #foru ♬ eredeti hang – janosbdekor.hu - janosbdekor.hu

 

