Az időjárásnál csak a grillrács volt forróbb, jókedv és sült hús illata kísérte a 3+2 koncertet – galériával, videóval

A Grillmesterek éjszakája egy hagyományos rendezvény Nagymágocson. Az ötlet onnan jött, hogy a település lakói szeretnek a nyári estéken a kertben sütögetni. Most a csapatok többsége nemcsak helyiekből állt, hanem a környező települések lakóival egészültek ki a csapatok.

Hogy a füstje volt nagyobb, vagy a lángja? Leginkább a hőség… A Grillmesterek éjszakája jól sikerült, finom falatok, jó műsorok várták a résztvevőket. Fotó: Kovács Erika

Melegebb idő, kevesebb sütő

Idén a szokottnál kevesebben grilleztek, aminek valószínűleg az volt az oka, hogy az embertelen hőségben nem mindenkinek volt kedve 1-2 órát a grillsütő melegében álldogálni. Akik beneveztek, valamennyien finom ételeket készítettek maguknak és barátaiknak.

Grillmesterek éjszakája: A mustáros csirkecombtól a zöldfűszeres csirkemellig volt minden

A Limonádé csapat nagymágocsiakból, derekegyháziakból, székkutasiakból és szegediekből állt. BBQ-s csirkeszárnyat sütöttek, mustáros csirkecombot, joghurtos, zöldfűszeres csirkemellel és fokhagymás, rozmaringos tarjával készültek. Természetesen zöldséget is grilleztek. A receptet saját maguk találták ki, nagyon szeretik a grillezést, nyaranta sűrűn összegyűlnek egy kis sütögetésre.

A Csipke csapat nagymágocsiakból áll. Évek óta részt vesznek a grillmesterek éjszakáján.