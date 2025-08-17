augusztus 17., vasárnap

Grillmesterek éjszakája

1 órája

Az időjárásnál csak a grillrács volt forróbb, jókedv és sült hús illata kísérte a 3+2 koncertet – galériával, videóval

Idén is megrendezték Nagymágocson a Grillmesterek éjszakáját. Még az iszonyatos hőség sem riasztotta el a grillételek szerelmeseit attól, hogy sütögessék a pecsenyéjüket. A Grillmesterek éjszakája sikert aratott a résztvevők körében.

Kovács Erika

A Grillmesterek éjszakája egy hagyományos rendezvény Nagymágocson. Az ötlet onnan jött, hogy a település lakói szeretnek a nyári estéken a kertben sütögetni. Most a csapatok többsége nemcsak helyiekből állt, hanem a környező települések lakóival egészültek ki a csapatok.

Egy társaság közösen süt a Grillmesterek éjszakája rendezvényen Nagymágocson.
Hogy a füstje volt nagyobb, vagy a lángja? Leginkább a hőség… A Grillmesterek éjszakája jól sikerült, finom falatok, jó műsorok várták a résztvevőket. Fotó: Kovács Erika

Melegebb idő, kevesebb sütő

Idén a szokottnál kevesebben grilleztek, aminek valószínűleg az volt az oka, hogy az embertelen hőségben nem mindenkinek volt kedve 1-2 órát a grillsütő melegében álldogálni. Akik beneveztek, valamennyien finom ételeket készítettek maguknak és barátaiknak.

Grillmesterek éjszakája: A mustáros csirkecombtól a zöldfűszeres csirkemellig volt minden

A Limonádé csapat nagymágocsiakból, derekegyháziakból, székkutasiakból és szegediekből állt. BBQ-s csirkeszárnyat sütöttek, mustáros csirkecombot, joghurtos, zöldfűszeres csirkemellel és fokhagymás, rozmaringos tarjával készültek. Természetesen zöldséget is grilleztek. A receptet saját maguk találták ki, nagyon szeretik a grillezést, nyaranta sűrűn összegyűlnek egy kis sütögetésre.

A Csipke csapat nagymágocsiakból áll. Évek óta részt vesznek a grillmesterek éjszakáján.

Fotók: Kovács Erika

– Tarját, csirkemellet sütünk – árulta el Rácz László. Tőle azt is megtudtuk, hogy az alapcsapatuk 10-12 fős, de később még csatlakoznak hozzájuk, lehet, hogy 30-an is lesznek, mire elkészülnek a grilles finomságok. A Csipke csapatnál a hölgyek az előkészítésben serénykedtek, a férfiak pedig magukra vállalták a sütést, vagyis a forró sütő melletti ácsorgást.

Fellépőkből sem volt hiány

Bár a sütögetők most kevesebben voltak, a közönség annál nagyobb létszámban. A színpadon ugyanis egymást váltották a fellépők. Nagy sikert arattak a Kelet lányai a hastánc műsorukkal, a 3+2 együttes pedig élő koncertet adott. Most pótolták a falunapi fellépést, amit a polgármester azért mondott le, hogy az ingyenes koncertjükkel ne tegyenek keresztbe egy szentesi vállalkozásnak. A falunapon az Apostol lépett fel, most pedig a várva várt 3+2.

 

