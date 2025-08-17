Egy nap a Mars téren, amikor a kacat kinccsé, a piac pedig élménnyé válik

A Mars téri használtcik-börze, a Neked kacat, másnak kincs 2023 óta zajlik havi rendszerességgel a Mars téri piacon. Most vasárnap ismét ellepték a használtcikk-börze árusai, illetve az érdeklődők a csarnokot. Olvasónk valószínűleg először látogatott ki a rendezvényre, legalábbis erre következtettünk élményeiből, melyeket megosztott szerkesztőségünkkel.

A használtcikk-börze a Mars téren, ahol a kincsek minden alkalommal új gazdára találnak. Archív Fotó: Arany T. János

– Ezt is megélte Szeged. Ma reggel már használt áruk is helyet kaptak a zöldségek és gyümölcsök mellett a Mars téri Nagycsarnokban – írta. Majd részletesen is beszámolt róla, hogy mit látott.

Volt minden, használt, új, ruhaneműk, gyönyörű vázák, és műszaki termékek is, melyeket nem jó szívvel vesz meg az ember, mert nincs lehetőség a letesztelésére

– jegyezte meg saját véleményét. Arról is beszámolt, hogy a lángos 700 forintba került, a töltött lángost pedig 1200-1600 forintért lehetett megvenni. A palacsinta darabja 170 forintnál kezdődött és 360 forint volt a teteje. Igaz – ezt már mi tesszük hozzá – ez nem a használtcikk-börze részét képezte: minden piacnapon lehet ezeket az ételeket kapni a Mars téren.

Használtcikk-börze a Mars téren

A börzén egyébként bárki árulhat, aki kifizeti az 1500 forintos asztaldíjat. Mi is többször beszámoltunk már róla, hogy itt valóban minden megtalálható, ami egy használtcikk-piacon: játékokat, könyveket, háztartási és műszaki eszközöket éppúgy láttunk már itt, mint focis kártyákat vagy érmegyűjteményt. Pár ezer forintos befektetéssel akár egy nagyobb bevásárlást is meg lehet itt ejteni olyan holmikból, melyre másoknak már nincs szükségük, de számunkra hasznos lehet. A következő börzét valószínűleg szeptemberben tartják majd a Mars téri piacon.