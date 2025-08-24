augusztus 24., vasárnap

Házassági jubileum

1 órája

Hatvan év boldogság titka: Szögi Gyula és Irénke példája

Címkék#boldogító igen#gyémántlakodalom#Tiszasziget

Az együtt töltött évek összecsiszolják az embereket, a házasságok erről szólnak. Szögi Gyula és Németh Irén hatvan éve van együtt, kéz a kézben, 1965. augusztus 21-én házasodtak össze, azóta élnek boldog házasságban.

Imre Péter

Hat évtizede, 1965. augusztus 21-én mondta ki a boldogító igent a tiszaszigeti Szögi Gyula és Németh Irén. Ebből az alkalomból meglátogatta őket Ferenczi Ferenc, a település polgármestere, vele együtt visszatekintettek közös életútjukra, felelevenítették a hatvan év történéseit.

Szögi Gyula és Németh Irén hatvan éve van együtt, kéz a kézben.
Hatvan év együtt, kéz a kézben: Gyula és Irénke. Fotó: Ferenczi Ferenc

Hatvan év

– Rövid beszélgetésünk során előkerültek a régi, megsárgult fényképek a hat évtizeddel ezelőtti lakodalomról, és bár az idő elszállt, az arcukon most is ugyanaz a kedves mosoly tükröződik, amely egykor is jellemezte őket – elevenítette fel a találkozást Ferenczi Ferenc. Arra, hogyan ismerkedtek meg, mindketten tisztán emlékeztek: 1962 nyarán a Tisza partján közös ismerősnek köszönhetően sodorta őket össze a sors. Gyula éppen barátaival sétált a fürdőzés után, és Irénke néni, akkor még „csak” Irénke útja is arra vezetett. Az első találkozást beszélgetések, randevúk követték, és szerelmüket a két év sorkatonaság sem törte meg.

Eljegyzés, házasság, gyerekek 

Az eljegyzést 1964 novemberében tartották, majd, mint már említettük, 1965. augusztus 21-én kötötték össze életüket az anyakönyvvezető és Isten színe előtt is. A kezdetekben szerény körülmények között a Vöröshadsereg utcában – ma Temesvári utca – éltek, majd 1972-ben költöztek jelenlegi otthonukba. Két gyermekük született: Gyula 1969-ben, Tamás hét és fél évvel később. Ahogy a büszke szülők mondták: mindkét fiú első generációs értelmiségivé vált.

 

Gyula munkáját a néhai Nieszner Ferenc, a Búzakalász TSZ akkori elnöke, hívására kezdte meg az épülő tiszaszigeti központban, míg Irénke néni 1967-től dolgozott ugyanott, egészen nyugdíjazásáig. A nyolcvanas években, amikor már enyhült a rendszer szigora, Szögi Gyula autószerelő vállalkozásba kezdett, melyet egészen 2018-ig működtetett. – Amikor arról kérdeztem őket, mire a legbüszkébbek, szinte egyszerre válaszolták: két gyermekükre, öt unokájukra és életútjukra – mesélte Ferenczi Ferenc.

Újra igen és igen

Augusztus 23-án, szombaton a gyémántlakodalmon meghitt családi összejövetelen újra kimondják majd azt a két szót, ami 60 éve összekötötte őket: igen és igen. Nem is kívánhatunk nekik mást, mint még sok-sok békés és boldog esztendőt szeretetben, egészségben.

 

