Nagyanyáink kertjéből a balkonra jutott, óriási trend lett ebből a sokszínű virágból

Szegeden is népszerű a hortenzia. Habár korábban inkább nagyanyáink kertjében láthattuk, már a modern otthonokban is kedvelt. Üde színei az udvart is feldobják, a vázákban is látványosan mutat, már az esküvők egyik kedvenc dekorációs eleme is, de ékszerkészítéshez is felhasználják. Eleinte a közösségi média különböző platformjain lett újra népszerű, de mostanra már sokakhoz elért a trend.

A hortenzia a hála és bocsánatkérés jelképe, újra meghódítja a virágoskerteket. Fotó: Shutterstock

A közösségi média hatása az egyéni választásokra

– Ha egy youtuber vagy influenszer megosztja, hogy szerinte melyek a legjobbak ebben az időszakban, akkor a következő hetekben biztosan többet kell rendelnünk belőle – mondta Vincze Zsolt, növénygondozási tanácsadó.

Azt is hozzátette, hogy az elmúlt években a hortenzia népszerűsége a kereskedelemben is egyértelműen érzékelhető. A Pinterest képek vagy TikTok videók visszatérő eleme ez a virág, amely korábban egyáltalán nem volt jellemző.

A hortenzia jelképe

Eredetileg Amerikából és Ázsiából származik és rengeteg fajtája létezik. Egyes kultúrákban a hála és bocsánatkérés szimbóluma.

Különlegessége, hogy a színe a talaj pH-értékétől függ. A nagy, gömb alakú virágok semleges pH értékű talajban rózsaszínűek, míg savas talajban inkább kékek, lilák. Sok gondozást igényel, de mindenképp hálás lesz érte. A félárnyékot és megfelelő mennyiségű vizet kedveli.

Cserépben is lehet nevelni, így akár kisebb kertekben, balkonokon is elfér. Emellett az interneten több tippet találhatunk, ha csokrot, koszorút készítenénk belőle, vagy kiszárítva szeretnénk felhasználni.