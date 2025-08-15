57 perce
A hőségben is népszerű a töltött káposzta és a pacal, de meglepő, mi fogy a legjobban
Amikor ennyire meleg van, a táplálkozási tanácsok könnyű, hűsítő ételeket javasolnak. De tapasztalataink szerint a hőség ellenére sok vendég mégis nehéz, zsíros fogásokat választ az éttermekben. A halászlé, pacal és töltött káposzta ilyenkor is kelendő.
Hőség idején válasszunk gyorsan elkészíthető, hűsítő, könnyű ételeket, mint a hideg tészta vagy lehűtött leves, hogy a test és a konyha is kímélve legyen. A nagy melegben a cél az, hogy hidratáltak maradjunk, ne terheljük meg a szervezetünket nehéz, zsíros ételekkel, és lehetőleg ne forrósítsuk fel a konyhát főzés közben.
Hőség idején ajánlott ételek
- Hideg levesek – gazpacho, kovászos uborkaleves, hideg joghurtos uborkaleves
- Saláták – zöldséges tésztasaláta, görög saláta, kuszkusz friss zöldségekkel, babsaláta
- Könnyű fehérjék – grillezett csirkemell, hal, főtt tojás, tonhal salátában
- Gyümölcsök – dinnye, barack, bogyós gyümölcsök, szőlő (akár behűtve)
- Hideg tésztaételek – ázsiai hideg tészta szójaszósszal, szezámmal és zöldségekkel
- Hűsítő italok – víz citrommal, menta, jeges tea, cukormentes limonádé
- A magas víztartalmú ételek (uborka, paradicsom, görögdinnye) segítenek pótolni a folyadékot, miközben táplálóak és könnyűek.
Vendégek szokásai a kánikulában
A szegedi HBH Étterem és Sörözőben a minap egy háromfős asztaltársaság egyik tagja – egy vékony hölgy – egy hatalmas csülköt evett, egy másik vendég pedig marhapörköltet. Azt mondták, tudják, hogy ezek nem kímélő fogások és hőség van, ezért választották a kellemes klímájú pincehelyiséget a hangulatos, de forró kerthelyiség helyett. Meglepő módon az általunk felkeresett vendéglátóhelyeken úgy tűnik, nem sokan fogadják meg a hőségre vonatkozó táplálkozási tanácsokat: mindenhol fogynak a nehezebb zsírosabb és forró ételek. A legendás lajosmizse Tanyacsárda egyik törzsvendége azt hallotta a pincérektől, hogy ilyenkor meglepően sok töltött káposzta fogy, állítólag a savanykás íze miatt, ami kiváló szomjoltó.
Népszerű fogások a hőség ellenére
A nevezetes szegedi Diófa vendéglőben is ugyanez a helyzet. Veres Orsolya üzletvezető azt mondta, a pacalt viszik folyamatosan a hőségben is. – Nem számít, hány fok van kint. A töltött, rakott cuccokat is viszik, pedig azok sem a legkönnyebbek. Ma erdélyi rakott káposzta volt a menüben, az sem egy kimondott kímélő étel és 15 perc alatt elfogyott – mondta az üzletvezető.
Hideg halkocsonya helyett forró halászlé
A halászcsárdában sem a hideg halkocsonya fogy a legjobban a kíméletlen hőségben – mondjuk, tudomásunk szerint, nem is kapható egyik halácszárdában sem – hanem továbbra is a forró halászlevet kanalazzák elégedetten a vendégek kánikula és vörös riasztás ide, vagy oda.
Fotón a szörnyű tragédia, vádat emeltek a halálos balesetet okozó sofőr ellen
Sokk Pakson, műteni kell Ádám Martint, több hónapig nem léphet pályára
Szegedi hírek
- Repülős fanok figyelem! A Szeged International Airshow helyett máshol lesz a show
- Ötezer gumikacsa szeli hamarosan a Tisza hullámait a jótékonyság jegyében
- Ilyet is csak Plesi tud: ötven év magyar rocktörténete három napban – videóval
- 15 éves a Bogyó és Babóca – új mesék a szélesvásznon, amiket nem hagyhatsz ki
- Itt piknikeznek a szegediek a nyári napokon: mutatjuk a legjobb helyeket