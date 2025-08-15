augusztus 15., péntek

Mária névnap

36°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

57 perce

A hőségben is népszerű a töltött káposzta és a pacal, de meglepő, mi fogy a legjobban

Címkék#vörös kód#Hőségriasztás#vendéglátás#hőség#gasztronómia

Amikor ennyire meleg van, a táplálkozási tanácsok könnyű, hűsítő ételeket javasolnak. De tapasztalataink szerint a hőség ellenére sok vendég mégis nehéz, zsíros fogásokat választ az éttermekben. A halászlé, pacal és töltött káposzta ilyenkor is kelendő.

Arany T. János

Hőség idején válasszunk gyorsan elkészíthető, hűsítő, könnyű ételeket, mint a hideg tészta vagy lehűtött leves, hogy a test és a konyha is kímélve legyen. A nagy melegben a cél az, hogy hidratáltak maradjunk, ne terheljük meg a szervezetünket nehéz, zsíros ételekkel, és lehetőleg ne forrósítsuk fel a konyhát főzés közben.

A hőségben is jól esik a nehéz étel.
Lehet, hogy nem egészséges, de finom. Hőség idején sem csökken a nehéz ételek népszerűsége az éttermekben. Fotó: Török János

Hőség idején ajánlott ételek

  • Hideg levesek – gazpacho, kovászos uborkaleves, hideg joghurtos uborkaleves
  • Saláták – zöldséges tésztasaláta, görög saláta, kuszkusz friss zöldségekkel, babsaláta
  • Könnyű fehérjék – grillezett csirkemell, hal, főtt tojás, tonhal salátában
  • Gyümölcsök – dinnye, barack, bogyós gyümölcsök, szőlő (akár behűtve)
  • Hideg tésztaételek – ázsiai hideg tészta szójaszósszal, szezámmal és zöldségekkel
  • Hűsítő italok – víz citrommal, menta, jeges tea, cukormentes limonádé
  • A magas víztartalmú ételek (uborka, paradicsom, görögdinnye) segítenek pótolni a folyadékot, miközben táplálóak és könnyűek.

Vendégek szokásai a kánikulában

A szegedi HBH Étterem és Sörözőben a minap egy háromfős asztaltársaság egyik tagja – egy vékony hölgy – egy hatalmas csülköt evett, egy másik vendég pedig marhapörköltet. Azt mondták, tudják, hogy ezek nem kímélő fogások és hőség van, ezért választották a kellemes klímájú pincehelyiséget a hangulatos, de forró kerthelyiség helyett. Meglepő módon az általunk felkeresett vendéglátóhelyeken úgy tűnik, nem sokan fogadják meg a hőségre vonatkozó táplálkozási tanácsokat: mindenhol fogynak a nehezebb zsírosabb és forró ételek. A legendás lajosmizse Tanyacsárda egyik törzsvendége azt hallotta a pincérektől, hogy ilyenkor meglepően sok töltött káposzta fogy, állítólag a savanykás íze miatt, ami kiváló szomjoltó.

Népszerű fogások a hőség ellenére

A nevezetes szegedi Diófa vendéglőben is ugyanez a helyzet. Veres Orsolya üzletvezető azt mondta, a pacalt viszik folyamatosan a hőségben is. – Nem számít, hány fok van kint. A töltött, rakott cuccokat is viszik, pedig azok sem a legkönnyebbek. Ma erdélyi rakott káposzta volt a menüben, az sem egy kimondott kímélő étel és 15 perc alatt elfogyott – mondta az üzletvezető.

Hideg halkocsonya helyett forró halászlé

A halászcsárdában sem a hideg halkocsonya fogy a legjobban a kíméletlen hőségben – mondjuk, tudomásunk szerint, nem is kapható egyik halácszárdában sem – hanem továbbra is a forró halászlevet kanalazzák elégedetten a vendégek kánikula és vörös riasztás ide, vagy oda.

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu