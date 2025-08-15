A hőségben is népszerű a töltött káposzta és a pacal, de meglepő, mi fogy a legjobban

Hőség idején válasszunk gyorsan elkészíthető, hűsítő, könnyű ételeket, mint a hideg tészta vagy lehűtött leves, hogy a test és a konyha is kímélve legyen. A nagy melegben a cél az, hogy hidratáltak maradjunk, ne terheljük meg a szervezetünket nehéz, zsíros ételekkel, és lehetőleg ne forrósítsuk fel a konyhát főzés közben.

Lehet, hogy nem egészséges, de finom. Hőség idején sem csökken a nehéz ételek népszerűsége az éttermekben. Fotó: Török János

Hőség idején ajánlott ételek

Hideg levesek – gazpacho, kovászos uborkaleves, hideg joghurtos uborkaleves

Saláták – zöldséges tésztasaláta, görög saláta, kuszkusz friss zöldségekkel, babsaláta

Könnyű fehérjék – grillezett csirkemell, hal, főtt tojás, tonhal salátában

Gyümölcsök – dinnye, barack, bogyós gyümölcsök, szőlő (akár behűtve)

Hideg tésztaételek – ázsiai hideg tészta szójaszósszal, szezámmal és zöldségekkel

Hűsítő italok – víz citrommal, menta, jeges tea, cukormentes limonádé

A magas víztartalmú ételek (uborka, paradicsom, görögdinnye) segítenek pótolni a folyadékot, miközben táplálóak és könnyűek.

Vendégek szokásai a kánikulában

A szegedi HBH Étterem és Sörözőben a minap egy háromfős asztaltársaság egyik tagja – egy vékony hölgy – egy hatalmas csülköt evett, egy másik vendég pedig marhapörköltet. Azt mondták, tudják, hogy ezek nem kímélő fogások és hőség van, ezért választották a kellemes klímájú pincehelyiséget a hangulatos, de forró kerthelyiség helyett. Meglepő módon az általunk felkeresett vendéglátóhelyeken úgy tűnik, nem sokan fogadják meg a hőségre vonatkozó táplálkozási tanácsokat: mindenhol fogynak a nehezebb zsírosabb és forró ételek. A legendás lajosmizse Tanyacsárda egyik törzsvendége azt hallotta a pincérektől, hogy ilyenkor meglepően sok töltött káposzta fogy, állítólag a savanykás íze miatt, ami kiváló szomjoltó.

Népszerű fogások a hőség ellenére

A nevezetes szegedi Diófa vendéglőben is ugyanez a helyzet. Veres Orsolya üzletvezető azt mondta, a pacalt viszik folyamatosan a hőségben is. – Nem számít, hány fok van kint. A töltött, rakott cuccokat is viszik, pedig azok sem a legkönnyebbek. Ma erdélyi rakott káposzta volt a menüben, az sem egy kimondott kímélő étel és 15 perc alatt elfogyott – mondta az üzletvezető.