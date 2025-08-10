Zöld formában térnek vissza a régi szatócs boltok Szegedre

A szatócsboltok régi típusú vegyes boltok, ahol élelmiszer mellett a mindennapi szükséges árucikkek is elérhetőek voltak. Ma már egyre kevésbé ismert a fogalom, de az idősebb generáció emlékeiben bizonyosan továbbra is élénken él. Nem csak a bevásárlásra szolgált, hanem közösségépítő ereje is volt. Ezek hangulatát idézik a hulladékmentes üzletek Szegeden is.

A hulladékmentes életmód hétköznapi gyakorlata: a befektetett idő és pénz gyorsan megtérül.

Nemrég írtunk arról, miért fontos, hogy ne csak egy hónapig tartsunk ki a hulladékmentes gondolkodásmód mellett, hiszen könnyedén átalakítható életvitellé. A műanyagmentes július arra hívja fel a figyelmet, hogy csökkentsük a hulladékot, főként a műanyag terén. Persze, szinte lehetetlen a műanyagokat teljes mértékben elkerülni. De ezzel nincs is probléma, a mértékben van a kulcs.

A hulladékmentes vásárláshoz saját üveggel, dobozzal, vászonzsákkal készül a vásárló és épp annyit tölt ezekbe, amire szüksége van. Így megelőzve a pazarlást, a hulladék termelést, felesleges pénzköltést és azt is, hogy félig megbontott holmik sorakozzanak otthon a polcokon.

A környezettudatosság már gyermekkorban elkezdődik

– Azt gondolom, hogy nagyon fontosak a családi alapok, ha környezettudatosságról beszélünk. Mi már gyerekként azt láttuk, hogy nem iszunk palackozott vizet, nem szemetelünk, de például lehet saját veteményesünk – mesélte a szegedi hulladékmentes üzlet vezetője, Rója-Gergely Judit.

Azt is hozzátette, sokan úgy gondolják, hogy ez több munka, pedig nem így van. Egy-két helyen minden háztartáshoz szükséges árucikk beszerezhető. A kezdetekkor befektetett idő és pénz rövid időn belül megtérül.

– Egyszer lemértem, Újszegedről a Mars téri piacra az út ugyanannyi időbe telik biciklivel, mint autóval – mondta az üzletvezető.

Segíthet az életmód kialakításában például, ha fix rutint alakítunk ki, megtaláljuk azt az időpontot, amit rendszeresen a bevásárlásra szánunk.

Nem is gondolnánk, mennyi mindenre létezik hulladékmentes megoldás

A legkönnyebben az otthoni tisztítószereket cserélhetjük le környezetbarát változatra. Ezután pedig hamar tapasztalhatjuk az életminőségbeli változásokat is. A tisztítószerek mellett a személyes higiéniai termékekre, szépségápolási termékekre, menstruációs eszközökre is létezik hulladékmentes alternatíva. De a legmeglepőbb az lehet, hogy készíthetünk popcornt is mikrohullámú sütőben szemét nélkül.