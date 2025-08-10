augusztus 10., vasárnap

Közel félmilliárdos luxusház Szegeden, ami Cristiano Ronaldonak is ismerős

Címkék#ház#luxusingatlan#épület

Különleges luxusingatlan lett meghirdetve a szegedi lakáspiacon. A ház nem csak megjelenésében különleges, de berendezése még Cristiano Ronaldonak is ismerős lehet.

Vass Viktor

Slivkáné Zsíros Éva ingatlanközvetítő tette közzé TikTok-oldalán a napokban ezt a szemet gyönyörködtető luxusingatlant. A közel négyszáz négyzetméteres otthon belseje átlagosan hat méteres belmagassággal rendelkezik. A terek olyan hatalmasak, hogy egy átlagos párbeszéd minden szava visszhangzik az épület belsejében.

Ilyen egy igazi luxusingatlan.
Eladó, egy csodás luxusingatlan. Fotó: Openhouse

Ilyen egy igazi luxusingatlan

2021-ben lett átadva ez a csodálatos, jó ízléssel és rendkívül igényes anyagok felhasználásával kialakított luxus villa. Az épület előtt megállva szembetűnő az egyszerű letisztult elegancia, amely egyben erőt is sugároz a szemlélőben! A ház formavilága, modern két szintes lapostetős kialakítású épület. A bejárat közvetlenül a garázs mellett helyezkedik el és a bejutás biztonságáról újlenyomat felismerő rendszer gondoskodik. Az előszobából mindjárt megpillanthatjuk a nappalit és rajta keresztül a rendezett és elegáns kertet, vele együtt a luxus érzetét az úszómedencével, melyet télen elhúzható tető véd! A nappali anyagai lélegzetelállítóan szép harmóniában beépítettek és maximálisan a luxust és kényelmet szolgálják. A terek kialakítása szabad és jól átgondolt, ezzel leheőséget biztosít a családi együttlétek meghitt hangulatához, ugyan akkor helyet biztosít nagyobb családi összejövetelek, party-k megrendezéséhez is! 

A falakba épített rejtett világítás igazi XXI századi eleganciával adja meg a pillanat hangulatát a mindennapokban is. A helyiségek között sok helyen modern és elegáns üvegfelületek biztosítják a terek elválasztását. Az üveg elválasztások mellett gyönyörű, rendkívül magas minőségű nyílászárok kerültek beépítésre és fokozva a luxus megjelenést a kilincsek "Swarovski kristályokkal" díszítettek. A legtöbb korlát az épületben és a teraszokon is biztonsági üveggel határolt. Érzetében mindez a terek nagyságát és a természetközeliséget adja vissza a ház lakóinak.

Nemcsak Szegeden, de Kecskeméten is fellelhetőek hasonló luxusingatlanok. Nemrég a Szentkirályi ásványvíz alapítójának, a Cápák között üzletemberének, Balogh Leventének vált eladóvá kecskeméti otthona.

@user46031320 425 MILLIÓ egy szegedi házért?! Élhetsz így is Szegeden! 🥂 #luxus #ingatlan #rich #eladó #otthon #interiordesign ♬ eredeti hang - Éva Slivkáné Zsíros

 

