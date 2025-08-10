El sem hinnéd, hová repítette a siker a kisteleki gyerekeket

Akik látták a kistelekiek legutóbbi betlehemesét, A fáraó karácsonyát, soha nem felejtik el. Az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány által kiírt nemzetközi betlehemező versenyt nyolcadszor is megnyerték, és kiemelt minősítést érdemeltek a zsűritől. A díjuk egy horvátországi jutalomüdülés volt, amin felejthetetlen élményeket szerzett a 18 fős csapat, felkészítőjével, Harmat József hitoktatóval és kántorral.

Jutalomüdülés volt a győztes előadás díja. Fotó: kisteleki betlehemezők

Jutalomüdülés

Az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány 300 méter magasan fekvő üdülőjében, táborában öt betlehemező csapat lazíthatott július 16. és 23. között. Az abszolút győztes kistelekieken kívül még ezüst és bronz minősítést kapottak, az erdélyi Kolozsvár, a vajdasági Kevi, Szeged és Cegléd képviseletében, összesen százan.

Fürdés és hajókirándulás

– Több helyre elvittek bennünket fürödni és részt vehettünk egy felejthetetlen tengeri hajókiránduláson. Fantasztikus, hogy végig nagyszerű időnk volt, azt megelőzően és az utánunk következő időszakban viharok tomboltak, így reggeltől estig fürödtünk, strandoltunk – mesélte Harmat József.

Azt is megemlítette, hogy voltak hatalmas vízi ugrálóvárak, melyekről nagyokat csobbantak a gyerekek, az egyiket ki is bérelték. De búvárkodtak is a kistelekiek, felfedezve az Adriai tenger káprázatos és sokszínű élővilágát, minden növényt és állatot közelről és alaposan megvizsgáltak.

Bemutatkozó est, tervezés

Egy-egy este minden már említett csapatnak be kellett mutatkoznia, településükről is elmondani mindent, amit csak érdemes. A kistelekiek itt is csavartak egyet a dolgon, Harmat József rímekbe szedte mondandójukat, és valóságos kis előadással lepték meg a többieket – nagy sikert arattak. A kísérő pedagógusok elkérték tőle a szövegkönyvet, hogy legközelebb ők is hasonló produkcióval rukkolhassanak elő. – Örülök, hogy Kistelek ebben is helyt állt és bizonyított – fűzte hozzá a hitoktató.

– Esténként a hőség miatt nem mindig tudtunk aludni, ezért elkezdtük tervezni az idei produkciót. A kisteleki templom idén 200 éves, a várossal együtt a védőszentje Szent István király, ezért úgy döntöttünk, hogy a következő betlehemes az ő királyi udvarában játszódik majd – árulta el Harmat József.