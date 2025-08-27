Bárki megnyerheti a SZIN-bérletet és még meg is szépülhet a karriertanács standjánál

A hagyományokhoz híven idén is kitelepült a Délmagyarország és a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum. Közös együttműködés keretei között nyújtanak karriertanácsadást és szépítkezési lehetőséget.

Közös együttműködés keretei között nyújtanak karriertanácsadást és szépítkezési lehetőséget. Fotó: Kis Zoltán.

Karriertanácsadás a Szegedi Ifjúsági Napokon

A Coca-Cola SZIN fesztivál keretei között minden nap 14 és 22 óra között találkozhatnak az érdeklődők a Hova? Tovább! Délmagyarország Állásbörze és Felnőttképzési Expó standjával.

– Az érdeklődők egy QR-kód beolvasásával különböző kérdőíveket tölthetnek ki, hogy milyen állás is passzolna hozzájuk a leginkább. A regisztrációért cserébe kisebb nyereményeket adunk, de van főnyeremény is: egy jövő évi SZIN bérletet és egy wellness vouchert sorsolunk majd ki – mondta a stand egyik munkatársa, Zita.

A következő tárgynyeremények közül válogathatunk

sapka

legyező

kulacs

napszemüveg

kulcstartó

– Kezdetben kicsit bátortalanok voltak az emberek, de egy-egy leszólítás alkalmával nagy örömmel vesznek részt a programban – egészítette ki Zita.

A standnál már elérhető a Hova? Tovább! Jövőkalauz 2025-ös őszi kiadása, amely hasznos tanácsokkal látja annak olvasóját.

Fotó: Karnok Csaba

A lányok már kígyózó sorban várakoznak

A hódmezővásárhelyi Eötvös József Technikum lelkes tanulói és oktatói várják a szépítkezésre vágyó fesztiválozókat.

Minden negyed órában kettő személyt tudunk kiszolgálni, de gyakorlatilag folyamatosan érkeznek az érdeklődők

– mondta Labádi Ilona, fodrászszakoktató. A korábbi és a jelenlegi tapasztalatok is azt mutatják, hogy folyamatosan várhatóak a fesztiválozók – egészítette ki.

Az állomáson lehetőségünk van rengeteg fodrászati trükk kipróbálására: kezdve a póthajas afrofonástól, a gyűrűzéses hajhosszabbítási technikán át, egészen a különleges hajfonásokig.

– A fodrászati szolgáltatáson túl kozmetikai lehetőséggel is készültünk: a fesztiválhoz illő haj mellé passzoló sminket is készítünk – fejtette ki Labádi Ilona.

Nem véletlen dolgozunk színes póthajakkal, a flitteres haj kifejezetten trendi most

– egészítette ki.

A résztvevőket sem hagyhattuk szó nélkül: megkérdeztük Pankát, hogy mi vonzotta a standhoz.