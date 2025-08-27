27 perce
Bárki megnyerheti a SZIN-bérletet és még meg is szépülhet a karriertanács standjánál
Kezdetét vette a Délmagyarország és a HSZC közös együttműködése. Elstartolt a karriertanácsadás a Coca-Cola SZIN fesztiválon, ami mellett szépítkezési lehetőségekkel és nyereményjátékokkal várnak mindenkit.
A hagyományokhoz híven idén is kitelepült a Délmagyarország és a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum. Közös együttműködés keretei között nyújtanak karriertanácsadást és szépítkezési lehetőséget.
Karriertanácsadás a Szegedi Ifjúsági Napokon
A Coca-Cola SZIN fesztivál keretei között minden nap 14 és 22 óra között találkozhatnak az érdeklődők a Hova? Tovább! Délmagyarország Állásbörze és Felnőttképzési Expó standjával.
– Az érdeklődők egy QR-kód beolvasásával különböző kérdőíveket tölthetnek ki, hogy milyen állás is passzolna hozzájuk a leginkább. A regisztrációért cserébe kisebb nyereményeket adunk, de van főnyeremény is: egy jövő évi SZIN bérletet és egy wellness vouchert sorsolunk majd ki – mondta a stand egyik munkatársa, Zita.
A következő tárgynyeremények közül válogathatunk
- sapka
- legyező
- kulacs
- napszemüveg
- kulcstartó
– Kezdetben kicsit bátortalanok voltak az emberek, de egy-egy leszólítás alkalmával nagy örömmel vesznek részt a programban – egészítette ki Zita.
A standnál már elérhető a Hova? Tovább! Jövőkalauz 2025-ös őszi kiadása, amely hasznos tanácsokkal látja annak olvasóját.
A lányok már kígyózó sorban várakoznak
A hódmezővásárhelyi Eötvös József Technikum lelkes tanulói és oktatói várják a szépítkezésre vágyó fesztiválozókat.
Minden negyed órában kettő személyt tudunk kiszolgálni, de gyakorlatilag folyamatosan érkeznek az érdeklődők
– mondta Labádi Ilona, fodrászszakoktató. A korábbi és a jelenlegi tapasztalatok is azt mutatják, hogy folyamatosan várhatóak a fesztiválozók – egészítette ki.
Az állomáson lehetőségünk van rengeteg fodrászati trükk kipróbálására: kezdve a póthajas afrofonástól, a gyűrűzéses hajhosszabbítási technikán át, egészen a különleges hajfonásokig.
– A fodrászati szolgáltatáson túl kozmetikai lehetőséggel is készültünk: a fesztiválhoz illő haj mellé passzoló sminket is készítünk – fejtette ki Labádi Ilona.
Nem véletlen dolgozunk színes póthajakkal, a flitteres haj kifejezetten trendi most
– egészítette ki.
A résztvevőket sem hagyhattuk szó nélkül: megkérdeztük Pankát, hogy mi vonzotta a standhoz.
– Erre sétáltam, és azonnal felfigyeltem erre az állomásra. Nem is volt kérdés, hogy megállok. A fodrászati lehetőséget próbáltam ki, kék póthajas hajhosszabbítást választottam – mondta.
