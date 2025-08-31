Makóra zarándokoltak az aikidosok – japán doiplomata is köszöntötte a konferenciát

A jubileumi konferencián szerte az országból nagyon sokan vettek részt, a Korona kulturális szalonja zsúfolásig megtelt érdeklődővel. A keleti harcművészeti ág képviselői az első ilyen rendezvényt Hódmezővásárhelyen, azóta viszont az összes többit Makón tartották. Megszervezésével a cél mindig az volt, hogy a küzdősport művelői, tisztelői ne csak edzéseken vehessenek részt, hanem hasznos elméleti ismeretekkel is gyarapodjanak.

A keleti harcművészet makói konferenciáján japán muzsikusok játszottak. Fotó: Szabó Imre

A keleti harcművészeti ág hazánkban

Az aikido egyébként, mint korábban megírtuk, Magyarországon a hetvenes évek második felében jelent meg, és jelenleg mintegy 25 ezren művelik. Az, hogy már évek óta Makón rendezik meg a konferenciát, annak köszönhető, hogy a városban él Márton Imre, a harcművészeti ág egyik hazai meghonosítója, aki nagy munkát végez a szövetségben. Ott általános elnök, szülővárosában a Makó Budo Klubot vezeti, tevékenységének elismeréseként pedig nemrégiben shihan címmel tüntették ki – az ezt tanúsító oklevelet egyenesen Japánból kapta.

Japán diplomata is köszöntötte

A konferencia résztvevői a nap folyamán előadásokat hallgathattak meg szakemberektől nem csak az aikidoról, de például a fizikai kényszer alkalmazásának jogi oldaláról vagy a japán munkaerőpiacról. A résztvevőket üzenetben köszöntötte a házigazda város polgármestere, Farkas Éva Erzsébet és beszédet mondott a Honvédelmi sportszövetség általános alelnöke, Nébald György olimpikon, illetve Ozaki Takeshi, a budapesti japán nagykövetség első titkára.

A tanácskozást általában harcművészeti bemutatók színesítik, az idei helyszínen azonban erre nem volt hely. Helyette a Zeneakadémia két japán hallgatója, Toshikura Ojiro és Ohno Kanna vonós hangszereiken japán népzenét, a makói Fodor József pedig saját készítésű tekerőlantján középkori muzsikát adott elő. Persze délután, az Erdei János Sportcsarnokban edzést is tartottak a résztvevőknek.