augusztus 23., szombat

Bence névnap

23°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

2 órája

Ezernyi szív dobban együtt: jön a Két lábon vagy két keréken jótékonysági nap

Címkék#jótékonysági nap#gyermekklinika#futás#támogatás

Az eseményt idén nyolcadik alkalommal rendezik meg. A támogatásokból befolyt összeget a Szegedi Gyermekklinikának ajánlja fel a Két lábon vagy két keréken a Városért Sportegyesület.

Grica Eszter

Az elmúlt években kiemelkedő sikereket ért el a sportegyesület adománygyűjtő akciója. A jótékonysági napon, 2025. szeptember 6-án, délelőtt 10 órakor indulnak a résztvevők a szegedi Lapos Beach-ről. A közösségi programon bárki részt vehet futva, sétálva vagy biciklizve. A séta távja 2,5 kilométer, kerékpárral 26,5 kilométert, futva pedig 8 vagy 12 kilométert kell teljesíteni.

Két lábon vagy két keréken
A VIII. Két lábon vagy két keréken a Gyermekklinikáért jótékonysági napot szeptember 6-án rendezik meg, amelyen az befolyt összeget a Szegedi Gyermekklinika számára adományozzák. Illusztráció: Shutterstock

Családbarát sportesemény a Gyermekklinikáért

„Dobbanjon együtt ezernyi szegedi szív, egy nemes cél érdekében” – olvasható az esemény plakátján. A program egyszerre szól a sportról, az egészségről és a közösségi összefogásról. A nevezési díjakból és támogatásokból befolyt összeg ezúttal is a Szegedi Gyermekklinikát segíti, modern orvosi eszközök beszerzésével. Ezek révén az orvosok gyorsabban és pontosabban állíthatják fel a diagnózisokat. Családbarát kísérőprogramokkal is készülnek, hogy a legkisebbek se unatkozzanak.

Részvételi információk a Két lábon vagy két keréken a Gyermekklinikáért eseményről

A nevezési díjakat az eseménynél megjelölt bankszámlaszámra kell utalni, a közleményben feltüntetve a nevet és azt, hogyan vesznek részt a sporteseményen.

  • Egyéni nevezési díj: 2000 Ft
  • Családi jegy: 2500 Ft
  • Bármilyen nagyobb támogatást örömmel fogadnak

A résztvevők között értékes díjakat is kisorsolnak, többek között egy kerékpárt is. Minden évben vannak állandó támogatói az akciónak, már idén is több elkötelezett partner csatlakozott a rendezvény támogatásához.

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu