Ezernyi szív dobban együtt: jön a Két lábon vagy két keréken jótékonysági nap
Az eseményt idén nyolcadik alkalommal rendezik meg. A támogatásokból befolyt összeget a Szegedi Gyermekklinikának ajánlja fel a Két lábon vagy két keréken a Városért Sportegyesület.
Az elmúlt években kiemelkedő sikereket ért el a sportegyesület adománygyűjtő akciója. A jótékonysági napon, 2025. szeptember 6-án, délelőtt 10 órakor indulnak a résztvevők a szegedi Lapos Beach-ről. A közösségi programon bárki részt vehet futva, sétálva vagy biciklizve. A séta távja 2,5 kilométer, kerékpárral 26,5 kilométert, futva pedig 8 vagy 12 kilométert kell teljesíteni.
Családbarát sportesemény a Gyermekklinikáért
„Dobbanjon együtt ezernyi szegedi szív, egy nemes cél érdekében” – olvasható az esemény plakátján. A program egyszerre szól a sportról, az egészségről és a közösségi összefogásról. A nevezési díjakból és támogatásokból befolyt összeg ezúttal is a Szegedi Gyermekklinikát segíti, modern orvosi eszközök beszerzésével. Ezek révén az orvosok gyorsabban és pontosabban állíthatják fel a diagnózisokat. Családbarát kísérőprogramokkal is készülnek, hogy a legkisebbek se unatkozzanak.
Részvételi információk a Két lábon vagy két keréken a Gyermekklinikáért eseményről
A nevezési díjakat az eseménynél megjelölt bankszámlaszámra kell utalni, a közleményben feltüntetve a nevet és azt, hogyan vesznek részt a sporteseményen.
- Egyéni nevezési díj: 2000 Ft
- Családi jegy: 2500 Ft
- Bármilyen nagyobb támogatást örömmel fogadnak
A résztvevők között értékes díjakat is kisorsolnak, többek között egy kerékpárt is. Minden évben vannak állandó támogatói az akciónak, már idén is több elkötelezett partner csatlakozott a rendezvény támogatásához.
