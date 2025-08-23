Ezernyi szív dobban együtt: jön a Két lábon vagy két keréken jótékonysági nap

Az elmúlt években kiemelkedő sikereket ért el a sportegyesület adománygyűjtő akciója. A jótékonysági napon, 2025. szeptember 6-án, délelőtt 10 órakor indulnak a résztvevők a szegedi Lapos Beach-ről. A közösségi programon bárki részt vehet futva, sétálva vagy biciklizve. A séta távja 2,5 kilométer, kerékpárral 26,5 kilométert, futva pedig 8 vagy 12 kilométert kell teljesíteni.

A VIII. Két lábon vagy két keréken a Gyermekklinikáért jótékonysági napot szeptember 6-án rendezik meg, amelyen az befolyt összeget a Szegedi Gyermekklinika számára adományozzák. Illusztráció: Shutterstock

Családbarát sportesemény a Gyermekklinikáért

„Dobbanjon együtt ezernyi szegedi szív, egy nemes cél érdekében” – olvasható az esemény plakátján. A program egyszerre szól a sportról, az egészségről és a közösségi összefogásról. A nevezési díjakból és támogatásokból befolyt összeg ezúttal is a Szegedi Gyermekklinikát segíti, modern orvosi eszközök beszerzésével. Ezek révén az orvosok gyorsabban és pontosabban állíthatják fel a diagnózisokat. Családbarát kísérőprogramokkal is készülnek, hogy a legkisebbek se unatkozzanak.

Részvételi információk a Két lábon vagy két keréken a Gyermekklinikáért eseményről

A nevezési díjakat az eseménynél megjelölt bankszámlaszámra kell utalni, a közleményben feltüntetve a nevet és azt, hogyan vesznek részt a sporteseményen.

Egyéni nevezési díj: 2000 Ft

Családi jegy: 2500 Ft

Bármilyen nagyobb támogatást örömmel fogadnak

A résztvevők között értékes díjakat is kisorsolnak, többek között egy kerékpárt is. Minden évben vannak állandó támogatói az akciónak, már idén is több elkötelezett partner csatlakozott a rendezvény támogatásához.