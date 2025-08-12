Rejtett kedvességek a városban: könnyedén megváltoztathatja a napodat egy apró ajándék

Egy festett kavics a fűben, egy horgolt figura a buszmegállóban vagy kézzel készült karkötő, mellette egy üzenettel: „Nem vesztem el, rád vártam!” – ezekkel a szívmelengető kedvességekkel, kézműves ajándékokkal te is bárhol találkozhatsz.

Önzetlen jó cselekedetek, random kézműves ajándékok mosolyt csalnak az arcodra. Fotó: Biliczki-Graca Diána.

A Random, kézzel készült kedvességek Facebook-csoport lényege, hogy egy kis boldogságot csempésszen a környezete életébe. Bárki csatlakozhat a kezdeményezéshez, csak készítenie kell egy apró kézzel készített ajándékot, amelyet becsomagolva egy üzenettel elrejt valahol, ahol új gazdája könnyedén megtalálhatja.

A cédulán pedig ez áll:

Kedves Megtaláló! Nem vesztem el, rád vártam! Ha mosolyt csalok az arcodra, vigyél haza! Ha te is szeretnél mosolyt csalni a készítőm arcára, tölts fel rólam egy képet a „Random, kézzel készült kedvességek” Facebook-csoportba!

A készítők nem várnak viszonzást, csak pillanatnyi örömet szereznek egy ismeretlennek. Mégis egyre többen csatlakoznak a programhoz. A nyilvános csoportnak már több mint 120 ezer tagja van – ennyien vettek részt országszerte a kezdeményezésben. Naponta akár 50-60 poszt is születik a csoportban, ahol több szegedi megtaláló is jelentkezett.

Szegeden is szívesen készítenek kézműves ajándékokat

Egy sándorfalvi anyuka osztotta meg történetét, akit épp bevásárlás közben ért a meglepetés. Elmondta, a három kisfiával boltban volt, a gyerekek kivettek egy bevásárlókosarat, amikor egy nagymama korú hölgy beledobott valamit. Először csak csodálkozott, majd mikor közelebb lépett a kosárhoz, látta a horgolt plüsst és a levelet. A gyerekek nagyon örültek a horgolt apróságnak, az anyuka is igazán inspirálónak érezte a történteket.

– Mire tanít most ez bennünket? Arra, hogy legyünk kedvesek, legyünk bőségesek mások iránt és legyünk befogadóak. Mert nem tudhatjuk, hogy mikor lesz egy kedves szó, mikor kapunk egy kedves ajándékot és mikor fog a szeretet felénk áramlani

– mondta a videójában Biliczki-Graca Diána.

A „jó cselekedet-kezdeményezés” nem csak hobbi, hanem egy gesztus, hogy szebbé tegye valaki napját. Ehhez nem kell sok pénz, csak egy kis kreativitás, színes fonál és jó szándék.