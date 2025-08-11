Bogyós gyümölcsökből főzött lekvár hozott országos elismerést a sándorfalvi őstermelőnek

A kézműves lekvár Szegeden is népszerű, főleg az, ami díjnyertes. Farkas Árpád sándorfalvi őstermelő másfél hektáros területet birtokol. Főként bogyós gyümölcsökkel gazdálkodik: ribizlivel, málnával, áfonyával, szederrel. Ezek adják portékái alapját. Egyik különleges lekvárja a "Farkaslekvár" idén országos versenyen nyert különdíjat, és az Év Lekvárja címre is kiemelték.

Kézműves lekvár Szegeden is híres, közülük kiemelten a sándorfalvi. Fotó: Karnok Csaba

Díjnyertes kézműves lekvár Szegeden, a Bödön Piacon

Házi lekvárját a gyulai országos megmérettetésen mutatta be. A nyertes lekvár piros és fekete ribizliből, áfonyából, málnából és szederből készül. Az egy üvegnyi finomság semmilyen hozzáadott cukrot vagy adalékanyagot nem tartalmaz. Farkas Árpád a Bödön piac forgatagában elárulta nekünk, hogy a málna és a szeder magjait eltávolítják, de a fekete ribizli és az áfonya egész szemekben az üvegbe kerül. Azt mondja, mióta kiderült, hogy nála díjnyertes dzsemet lehet kapni, érezhetően többen keresik a "Farkaslekvárt".

Termékeit a szakmabeliek már nem először díjazzák. 2022-ben és 2023-ban Orosházán, a Kárpát-medencei szörp-és lekvárversenyen is megmérettette magát, ott több kategóriában is első helyezett lett. 2022-ben az "év főzőmestere" címet is megkapta lekvárkategóriában, illetve szörpjeit is elismerték. Termékeivel főként a helyi piacokat járja, mert érdekes, de Sándorfalván kevesebben ismerik. Úgy tapasztalja, hogy a kézzel készült, minőségi termékek iránt stabil a kereslet azok körében, akik tudatosan vásárolnak és fontos számukra az alapanyagok eredete.

Bár az elmúlt években romlottak a bogyós gyümölcsök termesztésének feltételei, a Dél-Alföldön még mindig akadnak termelők, akik vállalják a málna- és szederműveléssel járó kihívásokat. Ilyen a Farkas család is, akik Sándorfalva külterületén, kiskerti gazdaságukban dolgoznak. Ők is dacolnak a szélsőséges időjárással, évről évre egyre jobban kell megküzdeniük a tavaszi fagyokkal.